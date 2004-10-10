مراسم تجليل از رضازاده و ساعي در جزيره كيش برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" در اين مراسم باشكوه كه با حضور پرشورمديران، معاونين، ورزشكاران و خانواده ورزشكاران ابتدا با تلاوتي چند از كلام الله مجيد، سپس سرود جمهوري اسلامي ايران و اجراي موسيقي سنتي و ايراد گزارش فني از فعاليتهاي ورزشكاران ومدال آوران جزيره كيش توسط بهرام افشارزاده مديرعامل موسسه ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد كيش ارايه شد.

وي درقسمتي از سخنانش گفت: جا دارد ازدكتر قاسمي رياست محترم هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش كه با رهنمودهاي سازنده و همكاريهاي صميمانه، ما را درپيشبرد اهداف توسعه ورزش درسطح جزيره كيش حمايت نموده اند قدرداني كنم.

پس از ايراد سخنراني بهرام افشارزاده ، دو قهرمان طلايي المپيك يعني رضازاده و ساعي هداياي خود را از دست دكتر قاسمي هداياي درنظرگرفته شده براي هر كدام اين قهرمانان كه شامل يك قطعه زمين به مساحت 400 متر و يكدستگاه پژو 206 بود دريافت كردند و سپس جوايز ورزشكاران و مدال آوران جزيره كيش كه طي سال جاري از رقابتهاي قهرماني كشور و مسابقات ورزشي جام ادارات مقام كسب نموده اند از دست قهرمانان المپيك رضازاده و ساعي دريافت كردند.

مجموعه مدالهاي كسب شده در مسابقات قهرماني كشور از فروردين لغايت مهرماه 83 توسط بانوان ورزشكار جزيره كيش 26 مدال و نيز مدالهاي كسب شده توسط آقايان ورزشكار هم 53 مدال به ثبت رسيده است.