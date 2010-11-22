لزوم تحول در کتابهای تاریخی مدارس/ منابع مطالعاتی دانش آموزان به روز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد علی اکبری در جمع دانش آموزان عضو این تشکل دانش آموزی افزود: دانش آموزان امروز به عنوان مدیران فردا باید با مطالعه به کشف استعدادها و پرورش نیروهای خود بپردازند تا در آینده بتوانند راه حل های مناسبی را برای مسائل و مشکلات موجود ارائه دهند.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در مطالعه، متناسب بودن محتوای کتاب با انگیزه درونی دانش آموز است، گفت: بی تردید عدم تناسب برنامه ها و محتوای کتب درسی با فرآیند تحول دانش آموزان، انگیزه آموختن را کاهش می دهد و مسئله افت تحصیلی و تاخیر تحصیلی را به وجود می آورد.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان ادامه داد: اگر کتابهای درسی متناسب با انگیزه درونی دانش آموز باشد، باعث شکوفایی استعدادها و ارضای نیاز شایستگی در افراد و رشد خلاقیت آنان می شود.

حاج علی اکبری تاکید کرد: منابع مطالعاتی دانش آموزان باید به روز و به دو حوزه عمومی و تخصصی دسته بندی شود.