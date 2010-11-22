روحانیون نقش جهادی در مقابله با تهاجم فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود عالیشوندی صبح دوشنبه در گردهمایی روحانیون و ائمه جماعات کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان یزد با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی آموزه های دینی ایران اسلامی را مورد هدف قرار داده اند، اظهار داشت: در این راستا بیش از دو هزار شبکه ماهواره ای در حال فعالیت علیه انقلاب اسلامی هستند که تمام آنها در کشور قابل دریافت هستند.

وی خاطرنشان کرد: نقش روحانیون در این شرایط بسیار مهم بوده و در واقع کار این قشر در این برهه زمانی کاری جهادی است.

روحانیون فعالتر از گذشته در فعالیتهای فرهنگی و دینی ایفای نقش کنند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام دلسوزان نظام به ویژه روحانیون در این برهه زمانی وظیفه دارند که در مقابل هجمه های دشمنان به انجام فعالیتهای فرهنگی و دینی بپردازند، اظهار داشت: اگر قصد مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن را داریم باید روحانیون فعالتر از گذشته در فعالیتهای فرهنگی و دینی به ایفای نقش بپردازند.

عالیشوندی یادآور شد: دشمنان اسلام و انقلاب اکنون فرهنگ مردم ما را مورد هدف قرار داده ‌اند و قصد دارند از این راه نفوذ کنند که باید در این زمینه بیش از پیش آگاه و هوشیار عمل کرد.

وی افزود: مسئولان و قشرهای مختلف جامعه هر یک به سهم خود وظایفی در مقابله با تهاجمهای فرهنگی دشمن دارند که نقش مسئولان فرهنگی و قشر روحانی در این زمینه از سایرین خطیرتر است.

فرهنگسرای دیجیتال در یزد راه اندازی می شود

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌ اندازی فرهنگسرای دیجیتال در این استان خبر داد و افزود: این فرهنگسرا تا پایان سال جاری در یزد راه ‌اندازی می ‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: علاوه بر این به زودی خانه فرهنگ دیجیتال در کنار مساجد استان شروع به کار خواهد کرد .

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ائمه جماعاتی که در این گردهمایی حضور داشته اند برای شرکت در یک دوره آموزشی به قم اعزام می شوند، بیان داشت: این دوره آموزشی به مدت سه روز در شهر مقدس قم و در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار می شود.

120 امام جماعت از کانونهای مساجد یزد در دوره های آموزشی شرکت می کنند

علی حکیمیان با بیان اینکه بیش از120 نفر از ائمه جماعات کانونهای فرهنگی هنری مساجد یزد به این دوره آموزشی اعزام می شوند، خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی اساتید برحسته کشوری حضور دارند.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی در پنج کمیسیون شامل راهکارهای جذب و تربیت جوانان، نحوه پاسخگویی به شبهات اعتقادی جوانان، راههای انس جوانان با قرآن و نماز، روش بیان احکام برای جوانان و نقش امام جماعت در مدیریت و سازماندهی کانونها برگزار می شود.

حکیمیان، روانشناسی تبلیغ، جنگ نرم، مهارتهای تفسیر، نماز، مهدویت، مدیریت فرهنگی، انقلاب اسلامی، جریان شناسی، تاریخ ولایت فقیه و آشنایی با فرقه های ضاله را از دیگر موضوعات این دوره آموزشی ذکر کرد.