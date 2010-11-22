خلیج فارس محیط فوری سیاست خارجی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر متکی امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه بیستمین همایش خلیج فارس در بندرعباس بیان داشت: موجب خرسندی است که بیستمین همایش خلیج فارس برای اولین ‏مرتبه در شهر تاریخی بندرعباس در ساحل آبهای نیلگون خلیج فارس و در مجاورت تنگه مهم و استراتژیک ‏هرمز برگزار می گردد و امیدوارم این اتکا تداوم یافته و به سایر استانهای ساحلی نیز گسترش یابد.‏

وی با تقدیر از مردم استان هرمزگان گفت: ساحل نشینان خونگرم هرمزگان مردان غیوری هستند که مانند اجداد ‏افتخار آفرین خویش همواره پشتیبان اقتدار حاکمیتی و تمامیت کشور خود بوده و از مرزهای آبی و خاکی و هوایی ‏و ارزش های اسلامی این مرز و بوم پاسداری می کنند.

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وزیر خارجه منطقه خلیج فارس را به عنوان یکی از حساسترین مناطق جغرافیایی جهان توصیف کرد و گفت: این ‏منطقه نقش تعیین کننده ای در معادلات سیاسی و اقتصادی و بین المللی ایفا کرده و همواره مورد طمع و دست ‏اندازی قدرت های فرامنطقه ای بوده است.‏

وی گفت: سلطه جویان عالم از هر بهانه ای برای ورود به منطقه استفاده کرده و اهداف تجاوزکارانه خود را ‏پیگیری کرده اند موقعیت سوق الجیشی بازار تجاری و ذخایر غنی زیر زمینی موجب توجه پرتغالی ها، هلندی ‏ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و سرانجام آمریکایی ها به این منطقه شده است.‏

متکی خاطر نشان کرد: ارزش این منطقه در معادلات قدرت و سامان دهی به قدرت های استکباری تا به آنجا پیش ‏رفت که اشغالگران غربی تا پای لگدمال کردن حیثیت ، استقلال و ارزش های ملت های منطقه نیز پیش رفتند. گاه ‏کشورهای منطقه را تحت الحمایه خود قرار داده و زمانی بخش هایی از منطقه را رسما به اشغال در آوردند.‏

متکی تاکید کرد: تاریخ گذشته و معاصر این منطقه حکایت از درگیری ها بحران ها و جنگ هایی دارد که ‏میلیاردها دلار خسارت مادی و معنوی بر ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه برجای گذاشته است. محیط ‏زیست منطقه را به شدت آلوده ساخته نظامی گری و رقابت ناسالم و غیر ضروری در خرید های کلان تسلیحاتی ‏را رواج داده است.‏

وزیر خارجه با بیان اینکه برخی از کشورهایی که به شهادت تاریخ هرگز با اسلام و مسلمانان رفتاری دوستانه ‏نداشته اند خلیج فارس را فضای حیاتی خود اعلام کرده اند ، گفت: این کشورها به بهانه حفظ ثبات و امنیت ‏کشورهای همسایه از هزاران کیلومتر آن سوتر به سوی منطقه ما لشکر کشی کردند و پایگاه های نظامی و ‏انبارهای تسلیحاتی را به خرج میزبانان در منطقه ما ایجاد کردند.‏

وی صدام را نمونه بارزی از عوامل منطقه ای استکبار دانست و گفت: وقتی تاریخ مصرفش به اتمام رسید دیدید با ‏چه سرنوشتی مفتضحانه ای عبرت تاریخ شد.‏

متکی با اشاره به اینکه ایران همواره منادی صلح و برادری و همکاری های همه جانبه با کشورهای منطقه بوده و ‏پیام دوستی خود را به شیوه های مختلف به گوش برادران مسلمان عرب رسانده است ، گفت: ایران برای ایجاد ترتیبات ‏همکاری منطقه ای پیشگام شده و دست خود را برای همگرایی منطقه ای و همدلی هر چه بیشتر با همسایگان ‏مسلمان خود دراز کرده است.‏

وی با اشاره به حسن نیت ایران در قبال اشغال کویت از سوی رژیم بعث عراق گفت: باید از گذشته درس عبرت ‏گرفت و برای داشتن وضعیتی مطلوب و ساختن آینده ای عبرت آفرین منطقه خلیج فارس را با روحیه وحدت و ‏عزت اسلامی به حوزه مشارکت، امنیت و توسعه تبدیل کرد و در چنین فضایی جایی برای قدرت نمایی سلطه ‏جویان نخواهد بود.‏

متکی با بیان اینکه تدبیر و حفظ امنیت خلیج فارس تکلیف کشورهایی است که در گرداگرد آن ساکنند گفت: ایران ‏طبعا با توجه به اینکه نیمی از سواحل خلیج فارس را در اختیار دارد سهم بسیارمهمی در حفظ امنیت این منطقه ‏ایفا می کند و در انجام این تکلیف تاریخی و منطقه ای کوتاهی نخواهد کرد.‏

وی خلیج فارس را محیط فوری سیاست خارجی ایران عنوان کرد و گفت: ایران به هیچ کشور و قدرتی مجال ‏ماجراجویی و تشنج آفرینی در خلیج فارس را نخواهد داد.‏

متکی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تصریح فرمودند حضور نیروهای بیگانه در این منطقه تحریک کننده ‏است، ملت ایران اهل اقدام به جنگ خونریزی و تجاز و تعدی نیست اما در مقابل انگیزه های خائنانه دشمنان نشان ‏داده است که شجاع، مصمم، قوی با استقامت آگاه و با بصیرت نسبت به وظیفه تاریخی خود عمل می کند.

ادامه دارد.