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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

متکی در همایش خلیج فارس -1:

خلیج فارس محیط فوری سیاست خارجی ایران است

خلیج فارس محیط فوری سیاست خارجی ایران است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه خلیج فارس محیط فوری سیاست خارجی ایران ‏است و به هیچ کشور و قدرتی مجال تشنج آفرینی و ماجراجویی در آن را نخواهد داد گفت: ملت ایران در مقابل انگیزه خائنانه دشمنان مصمم و با استقامت به وظیفه تاریخی خود عمل می کند.‏

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر متکی  امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه بیستمین همایش خلیج فارس در بندرعباس  بیان داشت: موجب خرسندی است که بیستمین همایش خلیج فارس برای اولین ‏مرتبه در شهر تاریخی بندرعباس در ساحل آبهای نیلگون خلیج فارس و در مجاورت تنگه مهم و استراتژیک ‏هرمز برگزار می گردد و امیدوارم این اتکا تداوم یافته و به سایر استانهای ساحلی نیز گسترش یابد.‏

وی با تقدیر از مردم استان هرمزگان گفت: ساحل نشینان خونگرم هرمزگان مردان غیوری هستند که مانند اجداد ‏افتخار آفرین خویش همواره پشتیبان اقتدار حاکمیتی و تمامیت کشور خود بوده و از مرزهای آبی و خاکی و هوایی ‏و ارزش های اسلامی این مرز و بوم پاسداری می کنند.
وزیر خارجه منطقه خلیج فارس را به عنوان یکی از حساسترین مناطق جغرافیایی جهان توصیف کرد و گفت: این ‏منطقه نقش تعیین کننده ای در معادلات سیاسی و اقتصادی و بین المللی ایفا کرده و همواره مورد طمع و دست ‏اندازی قدرت های فرامنطقه ای بوده است.‏
 
وی گفت: سلطه جویان عالم از هر بهانه ای برای ورود به منطقه استفاده کرده و اهداف تجاوزکارانه خود را ‏پیگیری کرده اند موقعیت سوق الجیشی بازار تجاری و ذخایر غنی زیر زمینی موجب توجه پرتغالی ها، هلندی ‏ها، فرانسوی ها، انگلیسی ها و سرانجام آمریکایی ها به این منطقه شده است.‏
 
متکی خاطر نشان کرد: ارزش این منطقه در معادلات قدرت و سامان دهی به قدرت های استکباری تا به آنجا پیش ‏رفت که اشغالگران غربی تا پای لگدمال کردن حیثیت ، استقلال و ارزش های ملت های منطقه نیز پیش رفتند. گاه ‏کشورهای منطقه را تحت الحمایه خود قرار داده و زمانی بخش هایی از منطقه را رسما به اشغال در آوردند.‏
 
متکی تاکید کرد: تاریخ گذشته و معاصر این منطقه حکایت از درگیری ها بحران ها و جنگ هایی دارد که ‏میلیاردها دلار خسارت مادی و معنوی بر ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه برجای گذاشته است. محیط ‏زیست منطقه را به شدت آلوده ساخته نظامی گری و رقابت ناسالم و غیر ضروری در خرید های کلان تسلیحاتی ‏را رواج داده است.‏
 
وزیر خارجه با بیان اینکه برخی از کشورهایی که به شهادت تاریخ هرگز با اسلام و مسلمانان رفتاری دوستانه ‏نداشته اند خلیج فارس را فضای حیاتی خود اعلام کرده اند ، گفت: این کشورها به بهانه حفظ ثبات و امنیت ‏کشورهای همسایه از هزاران کیلومتر آن سوتر به سوی منطقه ما لشکر کشی کردند و پایگاه های نظامی و ‏انبارهای تسلیحاتی را به خرج میزبانان در منطقه ما ایجاد کردند.‏
 
وی صدام را نمونه بارزی از عوامل منطقه ای استکبار دانست و گفت: وقتی تاریخ مصرفش به اتمام رسید دیدید با ‏چه سرنوشتی مفتضحانه ای عبرت تاریخ شد.‏
 
متکی با اشاره به اینکه ایران همواره منادی صلح و برادری و همکاری های همه جانبه با کشورهای منطقه بوده و ‏پیام دوستی خود را به شیوه های مختلف به گوش برادران مسلمان عرب رسانده است ، گفت: ایران برای ایجاد ترتیبات ‏همکاری منطقه ای پیشگام شده و دست خود را برای همگرایی منطقه ای و همدلی هر چه بیشتر با همسایگان ‏مسلمان خود دراز کرده است.‏
 
وی با اشاره به حسن نیت ایران در قبال اشغال کویت از سوی رژیم بعث عراق گفت: باید از گذشته درس عبرت ‏گرفت و برای داشتن وضعیتی مطلوب و ساختن آینده ای عبرت آفرین منطقه خلیج فارس را با روحیه وحدت  و ‏عزت اسلامی به حوزه مشارکت، امنیت و توسعه تبدیل کرد و در چنین فضایی جایی برای قدرت نمایی سلطه ‏جویان نخواهد بود.‏
 
متکی  با بیان اینکه تدبیر و حفظ امنیت خلیج فارس تکلیف کشورهایی است که در گرداگرد آن ساکنند گفت: ایران ‏طبعا با توجه به اینکه نیمی از سواحل خلیج فارس را در اختیار دارد سهم بسیارمهمی در حفظ امنیت این منطقه ‏ایفا می کند و در انجام این تکلیف تاریخی و منطقه ای کوتاهی نخواهد کرد.‏
 
وی خلیج فارس را محیط فوری سیاست خارجی ایران عنوان کرد و گفت: ایران به هیچ کشور و قدرتی مجال ‏ماجراجویی و تشنج آفرینی در خلیج فارس را نخواهد داد.‏
 
متکی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تصریح فرمودند حضور نیروهای بیگانه در این منطقه تحریک کننده ‏است، ملت ایران اهل اقدام به جنگ خونریزی و تجاز و تعدی نیست اما در مقابل انگیزه های خائنانه دشمنان نشان ‏داده است که شجاع، مصمم، قوی با استقامت آگاه و با بصیرت نسبت به وظیفه تاریخی خود عمل می کند.
 
ادامه دارد.
کد مطلب 1196308

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