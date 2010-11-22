به گزارش خبرنگار مهر، حدود 2 هزار تماشاگر ایرانی حاضر در گوانگجو به همراه جمعی از ورزشکاران کاروان ایران در تدارک هستند تا فردا با حضور در ورزشگاه "یواکسی یو" تیم امید کشورمان را در دیدار ما قبل فینال حمایت کنند.

قرار است از سوی مسئولان فرهنگی کاروان ورزشی کشورمان بلیت این مسابقه بین تماشاگران توزیع شود ضمن اینکه لباس‌های متحد الشکل، پرچم و کلاه و ... در اختیارات تماشاگران ایرانی قرار خواهد گرفت.

مسئولان سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال نیز با حضور در ورزشگاه از نزدیک دیدار ایران و ژاپن را تماشا خواهند کرد.

به نظر می رسد با توجه به رقابت دو کشور چین و ژاپن، در این دیدار تماشاگران چینی هم به حمایت از تیم امید ایران بپردازند و طرفدار تیم کشورمان باشند که با این شرایط جو ورزشگاه کاملا به سود تیم امید خواهد بود.

دیدارتیم‌های فوتبال ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو ساعت 11:30 فردا سه شنبه برگزار خواهد شد.