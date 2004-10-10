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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۱۵

از صداي سخن عشق نديدم خوشتر ... ( 2 )

محمود حكيمي : بزرگترين پيام شعر حافظ ، " عشق " است / نويسندگان بايد براي شناساندن عرفا به مردم تلاش كنند

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : محمود حكيمي - نويسنده ، كه زندگي سعدي را براي نوجوانان به رشته تاليف در آورده و قصد دارد كتابي نيز با موضوع " حافظ " براي نوجوانان منتشر كند ، بزرگترين پيام خواجه شيراز به انسانها را دعوت به عشق ، محبت و خداباوري خواند.

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با بيان اين مطلب افزود : در چنين روزهايي كه به نام حافظ مزين شده است ، بايد انديشه هاي حافظ را در ميان نوجوانان و جوانان تبليغ كرد ، خود من در كتاب " همراه با عارفان ، عياران و جوانمردان " كه براي گروه سني نوجوانان نوشته ام ، مقدمه را با شعري از حافظ آغاز كرده ام : كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش / وه كه بس بي خبر از غلغل چندين جرسي / بال بگشا و صفير از شجر طوبي زن / حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي ...
محمود حكيمي تصريح كرد : سالها پيش دوستي تعريف مي كرد كه تا قبل از آشنايي با اشعار حافظ ، دلم خوش بود كه خود و خانواده ام آسوده ايم ، در واقع انساني بي درد بودم و هيچ شعله اي از تنور جان من بيرون نمي آمد ، نه شعله انساندوستي و نه گرمي محبت ، اما زماني كه با اشعار حافظ آشنا شدم ؛ احساس كردم كه دوباره زنده شده ام.
اين نويسنده  با اشاره به نوع زندگي امروز و فاصله اي كه ميان جوانان و فرهنگ و ادب كهن ما ايجاد شده است ،  خاطرنشان ساخت : من معتقدم كه در ميان عارفان ايران زمين ، اشعار حافظ از سهولت برخوردار نيست و شناخت دقيق معاني و مفاهيم اشعار حافظ مانند اشعار ساير عرفا و شعرا آسان نيست ، نوجوان و جوان امروز بايد در ابتدا با اصطلاحات عرفاني و ادبي آشنا شود و سپس به سوي فهم اشعار حافظ حركت كند ، البته در شرايط امروز براي آگاه ساختن نسل حاضر از فرهنگ عرفاني ، نويسندگان بايد تلاش كنند كه به گونه اي از دشواري راه بكاهند ، در عين اين كه قبول دارم چنين كاري بسيار مشكل است ، اما شدني است. 

کد مطلب 119631

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