توسعه کتابهای الکترونیکی ممکن است به فقر ادبی بینجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آندینا، یوسا گفت: همیشه این امکان وجود دارد تولید ادبیات روی صفحه نمایش برای مخاطبان زیاد، همان بلایی را که سر تلویزیون آورد سر ادبیات بیاورد.

وی افزود: تلویزیون از یک سو به عنوان یک پدیده منحصر به فرد برای اطلاع‌رسانی مطرح است اما سوی دیگر محصولاتی که برای این رسانه تولید می‌شود در مقایسه با کتاب، عموماً بسیار بی‌اهمیت، پیش‌پا افتاده و از نظر خلاقیت پایین‌تر است.

یوسا تاکید کرد: کتابهای الکترونیکی به عنوان یک واقعیت وجود دارند و نمی‌توان جلو آنها را گرفت چرا که می‌توانید در سفر یک کتابخانه را در جیب خود داشته باشید اما همچنان حامل خطر پایین آمدن کیفیت ادبی نیز هست.

نویسنده "سور بز" ادامه داد: اعتراف می‌کنم از اینکه در نیویورک در یک کتابفروشی بزرگ متوجه شدم کتابهای الکترونیکی تمام حجم طبقه اول را اشغال کرده‌است و کتابهای کاغذی به طبقه دوم رانده شده متاثر شدم.

وی با ابراز نگرانی از به حاشیه رفتن کتاب عنوان کرد: شاید نویسندگان با بالابردن دقت، کیفیت و خلاقیت در اثرشان کاهش مخاطبان کتاب را بتوانند جبران کنند.

یوسا در ادامه به نویسندگان آمریکای لاتین اشاره کرد و گفت: نویسندگان جوان آمریکای لاتین حالا فرصتهای خیلی بیشتری نسبت به نسل ما برای چاپ آثار خود دارند و با توجه به اینکه 20 کشور اسپانیایی زبان وجود دارد و توزیع کتاب راحت‌تر شده است شانس بیشتری برای نشان دادن خود دارند.

وی عنوان کرد: بسیاری از نویسندگان مهم امریکای لاتین از جمله نویسنده مکزیکی کارلوس فوئنتس شایستگی دریافت جایزه نوبل را دارند.

یوسا در پایان گفت: من فکر می‌کنم که ادبیات آمریکای لاتین زنده و پویاست و جهان پذیرفته است که دائماً نویسنده‌ای جدید از این منطقه ظهور کند.

