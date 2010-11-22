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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۲

ناسا منتشر کرد /

تصویر ماهواره ای آتشفشان اندونزی/ تماشای فاجعه از بالا

تصویر ماهواره ای آتشفشان اندونزی/ تماشای فاجعه از بالا

ماهواره ناسا تصویری شگفت انگیز را از گستردگی مواد مذابی که در امتداد رودخانه "گندول" واقع در جنوب آتشفشان "مراپی" در اندونزی در حرکتند تهیه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشفشان "مراپی" در اندونزی به تازگی فوران کرد و توده های خاکستر حاصل از این فوران در مناطق مسکونی نزدیک به آن یک فاجعه انسانی و زیست محیطی را ایجاد کرد.

در پی فوران این آتشفشان، دستگاه "استر" (ASTER ) که بر روی ماهواره Terra (زمین) ناسا نصب شده است، تصویری از جریان مواد مذاب که در امتداد رودخانه "گندل" در جنوب کوه "مراپی" در حرکتند را تهیه کرده است.

این تصویر ته نشستهای خاکسترهای سفید آتشفشانی را نشان می دهد که مسیر رودخانه را پر کرده اند درحالی که خاکسترهای سیاه فضای نزدیکتر به آتشفشان، در مناطقی دیده می شوند که جریان مواد مذاب از مناطق خشکی گذر می کند و تقریبا منجر به ویرانی کامل مسیر عبور خود می شود.

براساس گزارش دیلی میل، یک جریان ماده مذاب حجم وسیعی از سنگهای بسیار داغ ذوب شده به همراه گازی است که به سرعت در پی فوران آتشفشان جاری می شوند. 

این ماده می تواند با سرعت بیش از 100 مایل بر ساعت (161 کیلومتر بر ساعت) حرکت کند و دمای آن به بیش از 800 درجه برسد.

آتشفشان "کوه مرپای" 26 اکتبر در قلب جزیره جاوه اندونزی فوران کرد که در اثر این فوران بیش از 259 نفر از مردم منطقه جان باختند.

این آتشفشان همچنان خاکستر و خرده سنگ به بیرون پرتاب می کند اما در روزهای اخیر به میزان قابل توجهی از فعالیت آن کاسته شده است.

کد مطلب 1196314

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