به گزارش خبرگزاری مهر سید جعفر بنی هاشمی، سرپرست موزه هنر امام علی (ع) با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده به مناسبت عید سعید غدیر خم از برپایی سه نمایشگاه با عناوین "گنجینه جانان"، "غدیریه" و "گر به خود آیی به خدایی رسی" خبر داد.

بنی هاشمی گفت: هدف از اجرای این برنامه‌ها، گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوی دینی رسول‌اکرم(ص) و ائمه ‌هدی (ع)، تشریح و تحلیل وقایع و حوادث تاریخ اسلام و شیعه از زبان هنر به عنوان یک رسانه است و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بتوانیم این آموزه‌های معنوی را در زندگی روزمره شهروندان ساری و جاری کنیم.

وی با بیان اینکه از راه هنر می‌توان مفاهیم عمیق و ارزشمندی همچون عدالت، نوع دوستی، ایثار، شهادت، فداکاری در راه حق را ترویج داد، افزود: موزه هنر امام علی (ع) با توجه به اینکه به نام امیرالمومنین مزین شده است وظیفه خود می‌داند، هنرمندانی را که در این عرصه فعالیت دارند به جامعه معرفی کند.

بنی‌هاشمی در ادامه اظهار کرد: نمایشگاه غدیریه که با مشارکت موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار می‌شود،110 اثر خوشنویسی از گنجینه موزه با مضمون امام علی (ع) در آینه خوشنویسی است که قرار است از 8 آذر تا 18 دی ماه در موزه هنرهای معاصر اهواز به نمایش درآید.

وی در ادامه اظهار داشت در نمایشگاه گنجینه جانان که در دو بخش داخلی و خارجی برگزار می‌شود، آثار جمعی از اساتید تجسمی ایرانی همچون صداقت جباری، آیدین آغداشلو، ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، حبیب الله آیت اللهی، آنه محمد تاتاری، عبدالمجید غدیریان، قدرت عاقلی، حبیب الله صادقی، محمد اردلانی و جمعی از هنرمندان خارجی چون، نگی نیکه، یانا ترونکا، یوری دولان، علی جبار حسین، عمار بوراس، وارول توپاج به نمایش درمی‌آید که در بردارنده مضامینی مانند عدالت، نوع دوستی و صفات امیرالمومنین (ع) هستند.

این نمایشگاه که از تاریخ 3 تا 16 آذرماه برگزار می‌شود شامل 60 اثر از گنجینه هنرهای دینی موزه است که در طبقه میانی و فوقانی موزه به نمایش درمی‌آید.

وی در پایان به نمایشگاه عکس "گر به خود آیی به خدایی رسی" اشاره کرد: این نمایشگاه شامل 17 قطعه عکس انتزاعی است که توسط پرویز امیری گرفته شده و قرار است از 2 تا 11 آذرماه از ساعت 11 تا 21 در کافه گالری موزه به نمایش دربیاید.