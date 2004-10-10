تاسيس واحد آموزشي دانشگاه اروميه در جمهوري آذربايجان

دكتر گودرز صادقي رييس دانشگاه اروميه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: از آخرين تصميمات دانشگاه اروميه تنظيم اساسنامه براي تشكيل و تاسيس واحد آموزشي در جمهوري آذربايجان است. اين واحد آموزشي با استفاده از امكانات پرسنلي جمهوري آذربايجان و در چارچوب تصميماتي كه در دانشگاه اروميه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اتخاذ مي شود، اداره خواهد شد.

وي تصريح كرد: 80 درصد از اعضاي هيئت علمي و اساتيد اين مركز آموزشي را اساتيد آذربايجاني تشكيل خواهند داد. اين مركز آموزشي كه عمدتا براي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا ايجاد خواهد شد، در بدو تاسيس به علت تجهيزات و امكانات كمي كه رشته هاي علوم پايه مي خواهند به آموزش رشته هاي علوم پايه، نظري و علوم انساني اختصاص خواهد يافت. ضمن اينكه جمهوري آذربايجان در رشته هاي علوم پايه از پرسنل و نيروهاي خوب و مجربي برخوردار است.

عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه افزود: براي بررسي شرايط تاسيس مركز آموزشي دانشگاه اروميه در جمهوري آذربايجان هيئتي چهار نفره از دانشگاه اروميه به جمهوري آذربايجان اعزام مي شوند. در بازگشت اين هيئت تصميمات بعدي اتخاذ خواهد شد.