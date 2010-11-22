کالا های اساسی مورد نیاز مردم سیستان و بلوچستان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ایرج حسن پور شب یکشنبه در جلسه توجیهی هدفمندسازی یارانه ها که با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و روسای اتحادیه ها و مجامع امور صنفی چابهار برگزار شد، اظهار داشت: قند، شکر، برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و لبنیات از جمله کالاهای اساسی ذخیره سازی شده در انبارهای سیستان و بلوچستان است.

وی بیان داشت: این کالاها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای تنظیم بازار در هنگام ضرورت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی محتکران ذخیره سازی شده است.

حسن پورگفت: نظارت و بازرسی و ذخیره سازی از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است که در این زمینه اقدامها و تلاشهای لازم انجام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هیچ یارانه ای حذف نمی شود بلکه با برنامه ریزی مناسب و هدفمند کالاها با قیمت واقعی در بازار مصرف عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این قانون موجب ارتقاء سطح زندگی افراد محروم جامعه خواهد شد.