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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

کالا های اساسی مورد نیاز مردم سیستان و بلوچستان ذخیره سازی شد

کالا های اساسی مورد نیاز مردم سیستان و بلوچستان ذخیره سازی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: 13 قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم برای استفاه در مواقع ضروری و تنظیم بازار مصرف استان ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ایرج حسن پور شب  یکشنبه در جلسه توجیهی هدفمندسازی یارانه ها که با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و روسای اتحادیه ها و مجامع امور صنفی چابهار برگزار شد، اظهار داشت: قند، شکر، برنج، روغن، حبوبات، گوشت قرمز و سفید و لبنیات از جمله کالاهای اساسی ذخیره سازی شده در انبارهای سیستان و بلوچستان است.

وی بیان داشت: این کالاها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها  برای تنظیم بازار در هنگام ضرورت و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی محتکران ذخیره سازی شده است.

حسن پورگفت: نظارت و بازرسی و ذخیره سازی از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است که در این زمینه اقدامها و تلاشهای لازم انجام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هیچ یارانه ای حذف نمی شود بلکه با برنامه ریزی مناسب و هدفمند کالاها با قیمت واقعی در بازار مصرف عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این قانون موجب ارتقاء سطح زندگی افراد محروم جامعه خواهد شد.

کد مطلب 1196323

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