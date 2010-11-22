راپنی به ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هرمزگان، منوچهر متکی طی سخنانی در افتتاحیه همایش بین المللی خلیج فارس، با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست خلیج فارس تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست خلیج فارس موضوع حیاتی مشترک است که باید به صورت جدی به آن همت گمارد و از آلودگی مستمر آبهای خلیج فارس که حیات آبزیان و ساکنین جزایر و سواحل را به مخاطره می اندازد به هر شکل ممکن جلوگیری کرد.

وی افزود: دولتمردان ممالک اسلامی وظیفه دارند برای تامین انرژی نسل های آیندشان اندیشه کنند و از غافله تکنولوژی های برتر عقب نمانند و این ضرورت برای کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به اتمام ذخایر فسیلی در دهه های آینده مضاعف است ، باید تولید و استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک مانند انرژی خورشیدی، بادی، امواج دریا و انرژی هسته ای را مسخر و در دستور کار مشترک قرار دهیم.

متکی از مرکز بین المللی راپنی که حفاظت از محیط زیست خلیج فارس را بر عهده دارد خواست ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس با توجه به اثرات مخربی که در گردش آب در این دریا ایجاد می کند به خصوص در حوزه جنوبی خلیج فارس رسیدگی کند.

وزیر خارجه گردشگری را از جمله زمینه های توسعه اقتصاد منطقه خلیج فارس دانست.

وی همچنین گفت: تشکیل سازمان های منطقه ای متشکل از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق نه تنها گامی در جهت نزدیکی کشورهای منطقه است بلکه اهمیت و قدرت نقش آفرینی ما را در جهان بیشتر خواهد ساخت.

متکی تاکید کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس مولفه های لازم برای تشکل بلوک همکاری های امنیتی و منطقه ای را دارند و می توانند از طریق ایجاد ترتیبات امنیتی، منطقه ای و بومی نقش تعیین کننده ای در معادلات قدرت در جهان ایفا کرده و در مدیریت جهانی بازیگری توانمند باشند.

وی تصریح کرد: خلیج فارس خانه مشترک ماست و کشورهای سواحل جنوبی و شمالی آن ساکنان دائمی و همسایگان قهری یکدیگرند که قبل از آمدن بیگانگان و بعد از رفتن آنها باز در کنار هم خواهند بود اما همزیستی برادرانه ما فقط ناشی از وضعیت جغرافیایی نیست بلکه پیوند دهنده اصلی ما اسلام است.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران گسترش و تعمیق مناسبات در تمام زمینه ها با همسایگان عرب در خلیج فارس را در اولویت دستور کار سیاست خارجی قرار داده و مصمم به تقویت همکاری ها و تحکیم پیوندهای دوستانه و برادرانه است.

متکی در پایان ابراز امیدواری کرد که همایش خلیج فارس راهکارهای همگرایی منطقه ای، شیوه های مقابله با تاثیرات بحران های اقتصادی جهانی و راهکارهای ثبات آفرین استفاده از انرژی های پاک را بررسی کند.