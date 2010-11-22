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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

رهایی در گفتگو با مهر:

جهاد دانشگاهی به هیچ وجه از شورای فرهنگی دانشگاه حذف نمی‌شود

جهاد دانشگاهی به هیچ وجه از شورای فرهنگی دانشگاه حذف نمی‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه ابلاغیه ای مبنی بر حذف جهاد دانشگاهی از ترکیب شورای فرهنگی دانشگاهها دریافت نکرده است گفت: علاقمند به حذف جهاد دانشگاهی از ترکیب شورای فرهنگی دانشگاه نیستیم.

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رئیس جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگی دانشگاهها عضویت دارد و همیشه از حضور و نظرات ارزشمندی که ارائه می کند استفاده می کنیم. از این پس نیز علاقه مند هستیم عضویت جهاد دانشگاهی در شورای فرهنگی دانشگاه ادامه پیدا کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره اقدام این دانشگاه حتی در صورتی که حذف جهاد دانشگاهی از ترکیب شورای فرهنگی دانشگاه ابلاغ شود نیز گفت: زمینه ای داریم که افرادی از اعضای هیئت علمی و همکاران فرهنگی در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه خضور پیدا کنند. دانشگاه امیرکبیر حتما از مسئول جهاد دانشگاهی استفاده می کند، ضمن اینکه خوشبختانه هنوز ابلاغیه ای به دانشگاه نیامده که بخواهد تغییری در ترکیب شورای فرهنگی صورت گیرد.

کد مطلب 1196331

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