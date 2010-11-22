تسهیلات پژوهشی برای نخبگان پزشکی/ توسعه شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی روز دوشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با اشاره به تجاری سازی دستاوردهای علمی حوزه پزشکی اظهار داشت: در حال حاضر بخش استعدادهای درخشان وزارت بهداشت در راستای شناسایی نخبگان برنامه هایی را در دستور کار قرار دارد که از آن جمله می توان به شناسایی فارغ التحصیلان و دانشجویان نخبه اشاره کرد.

وی اضافه کرد: فارغ التحصیلان نخبه که درصدد گذراندن طرح خود هستند، شناسایی و جذب مراکز پژوهشی می شوند تا پروژه های کاربردی خود را در راستای رفع نیازهای کشور اجرایی کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به امکان قرار گرفتن دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان 200 دانشگاه برتر جهان، گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ای حدود 340 را در رتبه بندی های بین المللی دارد که با اقدامات صورت گرفته و در سایه تلاش مراکز پژوهشی امیدواریم این دانشگاه در میان 200 دانشگاه برتر جهان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه می توانیم با تلاش دانشجویان و اساتید به چشم انداز ترسیم شده ایران 1404 برسیم، افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی همکاری مشترک مراکز پژوهشی و اساتید دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بود که امیدواریم در ادامه این همکاریها در حوزه های مختلف ارتقای علمی یابیم.

دستجردی به توسعه مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و یادآور شد: با توسعه شرکتهای دانش بنیان اقداماتی در جهت تجاری سازی دستاوردهای علمی انجام خواهد شد.

وزیر بهداشت با اشاره به راه اندازی دوره های دکتری تخصصی همراه با پژوهش در وزارت بهداشت، گفت: این دوره ها راه اندازی شده و دانشگاههایی که اعلام آمادگی کرده با تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مجوز تربیت دانشجو را دریافت کرده اند یکی از اولویت های این دوره ها تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی است.

به گزارش مهر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران وعلوم پزشکی تهران 1 تا 3 آذرماه در صحن نماز جمعه دانشگاه تهران برگزار می شود.