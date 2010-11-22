حمزه زرینی: قهرمانی والیبال اما و اگر ندارد/ اگر می باختیم خودم را نمی بخشیدم

حمزه زرینی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو یادآور شد: تنها تکیه تیم ملی والیبال برای قهرمان در بازی‌های آسیایی، برنامه ریزی مربیان و تلاش بازیکنان برای تبعیت از آن در جریان رقابت‌هاست. برای قهرمان شدن منتظر اما و اگرها و اتفاقاتی که به واسطه آنها راه ما هموار شود، نیستیم.

وی با اشاره به اینکه تیم ملی والیبال دوشنبه شب با شکست قطر در جمع چهار تیم برتر بازی‌های آسیایی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: از امروز به بعد برای ما یک دوره دیگر از بازی‌های آسیایی آغاز می شود. دو بازی دیگری که در پیش داریم به اندازه تمام دیدار‌هایی که تا به امروز در گوانگجو برگزار کرده‌ایم، اهمیت دارد. چون نتیجه آنها ما را به هدف‌مان نزدیک یا از آن دور می کند.

زرینی همچنین در مورد دیدار با قطر و شکست در گیم نخست این دیدار یادآور شد: فکرش را هم نمی کردیم قطری‌ها آنچنان بازی را با قدرت آغاز کنند که بتوانند از ما گیم بگیرند. شاید هم علت باخت‌مان در گیم اول، دستکم گفتن حریف از سوی ما بوده است. در هر صورت همین مسئله بازی را برای ما بیشتر از قبل حساس کرد، چون خطر شکست را احساس کردیم.

ملی پوش والیبال کشورمان تصریح کرد: اگر این بازی را واگذار می کردیم به عنوان یکی از بازیکنان حاضر در جریان بازی اصلا خودم را نمی بخشیدم. چون با باخت تمام تلاش‌های ما طی سه چهار سال اخیر به باد می رفت.

زرینی در خاتمه تصریح کرد: طی این سال‌ها تمام برنامه ریزی‌های ما یک هدف نهایی داشت و آن قهرمان شدن در بازی‌های آسیایی بود، در حالی که اگر شب گذشته می باختیم از جمع چهار تیم برتر کنار گذاشته می شدیم. خوشحالم که به موقع متوجه شوک قطری‌ها شدیم.

تیم ملی والیبال ایران روز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی گوانگجو به مصاف تیم ملی تایلند می‌رود.