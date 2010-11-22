اعزام 25 هزار لرستانی به مناطق عملیاتی در قالب کاروانهای راهیان نور

سرهنگ علی حسین پازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: از تعداد افراد اعزامی که به مناطق عملیاتی در قالب کاروانهای راهیان نور اعزام می شوند بیش از 11 هزار و 500 نفر دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان می باشند.

وی با بیان اینکه تاکنون از این تعداد بیش از دو هزار و 500 نفر به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شده اند، خاطر نشان کرد: از این تعداد بسیجی کاروانهای راهیان نور بیش از 22 هزار و 500 نفر نیز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان عنوان کرد: سال گذشته تعداد 20 هزار نفر از خواهران و برادران لرستانی در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور اعزام شده اند.