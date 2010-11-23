کمیته مشترک حوزه انرژی در استان مرکزی تشکیل شد

حسین صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، کمیته هماهنگی شرکتهای تابعه وزارت نفت شامل شرکتهای پالایش نفت شازند، شرکت ملی گازوشرکت خطوط لوله ومخابرات مرکزی هماهنگ شده اند.

وی با تاکید بر اینکه در طرح هدفمند کردن یارانه ها حاملهای انرژی سهم بسزایی دارند اظهارداشت: تلاش می شود با هماهنگی درستگاه های متولی انرژی مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

صادقیان بسیج رابه عنوان بازوی توانمند مدیریت درشرکت معرفی کرد و گفت: به منظور ارزش نهادن به مقام شامخ شهید و ارزش بسیج تندیس سردارسرلشگرشهیدرحیم آنجفی درانبار نفت شهیدآنجفی اراک نصب می شود.

وی برارتقای سطح فعالیتهای فرهنگی تاکید و اظهارداشت: به زودی برنامه ریزی جهت دعوت ازخانواده معظم شهدابرای بازدید از تاسیسات نفتی شهیدآنجفی صورت خواهد گرفت .

