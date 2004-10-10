بيماراني كه رژيم غذايي نمك دارند ، از قطره يد دار استفاده كنند

دكتر ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : يد ماده اي بسيار ضروري براي سلولهاي بدن است و بيشترين كارآيي را در غده تيروييد دارد.

وي افزود: زماني كه ماده يد به غده تيروييد نمي رسد اين غده بزرگ شده و باعث بيماري گواتر مي شود و كم كم بيماري تيروييد را به وجود مي آورد. هورمون تيروييد هورمون بسيار مهمي است كه در كاركرد بدن نقش دارد و در اثر كمبود آن قلب نارسا مي شود و حتي ممكن است كبد و مغز از كار بيفتد .

رييس جامعه متخصصان داخلي ايران تصريح كرد: متاسفانه مدتها طول مي كشد تا آثار سوء كمبود يد در بدن مشخص شود و در واقع اين ماده اززمان طفوليت بايد در رژيم غذايي افراد موجود باشد .

خسرونيا خاطرنشان كرد : در بيشتر مناطق خاك كشور فاقد يد است ، بنابراين ضروري است كه به نمك خوراكي يد اضافه شود تا اين كمبود جبران شود ، اگر در زمان كودكي يد به بدن نرسد تيروييد دچار كم كاري مي شود و ممكن است كه فرد دچار اختلال رواني گردد و حتي اين موضوع سبب مي شود فرد دربخش رواني بستري گردد .

وي در پايان اشاره كرد: به دليل عوارض نگران كننده ناشي از كمبود يد مسوولين توصيه كردند كه به نمك مصرفي رژيم غذايي افراد يد اضافه شود وخوشبختانه از زماني كه مصرف نمك خوراكي يددار در جامعه رايج شده است نسبت به ده سال گذشته ميزان شيوع بيماريهاي ناشي از كمبود آن نيز كم گرديده است .