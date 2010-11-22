رحیمی، احمدی و علی اکبری حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن‌کشی اوزان 120 کیلوگرم کشتی فرنگی و 55 و 60 کیلوگرم کشتی آزاد مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو صبح امروز برگزار شد.

براین اساس در وزن 120 کیلوگرم کشتی فرنگی که 13 کشتی‌گیر در آن حضور دارند، امیر علی‌اکبری در دور نخست به مصاف "مورات رامانوف" از قرقیزستان می‌رود و در صورت پیروزی مقابل این حریف قرقیز در دور دوم با برنده مبارزه کشتی‌گیرانی از عراق و کره جنوبی روبه‌رو می‌شود. حریف علی اکبری در دیدار نیمه نهایی به احتمال فراوان "نورماخان تنالیف" نفر سوم رقابت‌های جهانی مسکو از قزاقستان خواهد بود.

همچنین در وزن 55 کیلوگرم کشتی آزاد حسن رحیمی در دور نخست به مصاف "رامیل رجبوف" از ترکمنستان می‌رود و در صورت پیروزی بر این کشتی‌گیر در دور دوم با برنده مسابقه کشتی‌‌گیری از یمن با "دلشاد منصوراف" از ازبکستان روبه‌رو می‌شود. در این وزن 16 کشتی‌گیر وزنکشی کرده‌اند.

تیم ایران در وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد نیز یک نماینده به نام سعید احمدی دارد. او در این وزن برای دستیابی به مدال با 16 کشتی گیر به رقابت خواهد پرداخت که براساس قرعه پس از استراحت در دور اول نخستین دیدار خود را برابر "ماندخناران گانزوریک" از مغولستان برگزار می کند. احمدی در صورت شکست کشتی گیر مغول دومین مبارزه خود را برابر برنده مسابقه کشتی گیرانی از یمن و کامبوج برگزار خواهد کرد.

این کشتی گیران از صبح فردا سه شنبه به مصاف حریفان خود می‌روند. با برگزاری مسابقات فردا رقابت‌های کشتی فرنگی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو به پایان می رسد.