به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "نهج البلاغه اعجاز لفظ و اوج معنی" به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در بیروت برگزار می شود.

در این همایش موضوعاتی چون ساختار بلاغی و ادبی نهج البلاغه، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در نهج البلاغه، ویژگی های حاکم، حکومت و حکومتداری در نهج البلاغه، حکمت اخلاقی در نهج البلاغه، مفهوم توحید در نهج البلاغه، نهج البلاغه و وحدت اسلامی، نهج البلاغه و همزیستی اتباع ادیان الهی مورد بررسی قرار می گیرند.

آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با محوریت مسئله عدالت اجتماعی از دیدگاه نهج البلاغه در این همایش سخنرانی می کند .