یارانه 6 هزار خانوار گلستانی پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست این سازمان افزود: این عده به دلیل اشکال در سیستم و یا کامل نبودن اطلاعات یارانه دریافت نکردند و این افراد از امروز می توانند وارد سامانه شوند و اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند.

وی اظهار داشت: فرصت دیگری در اختیار این افراد قرار گرفته و این افراد می توانند اطلاعاتشان را تکمیل کنند.

علی دنکوب مدیر کل بخش آمار استانداری گلستان گفت: برای رفع نگرانی مردم برای ثبت نام از صبح دوشنبه سامانه به مدت 45 روز بازگشایی می شود.

وی افزود: تدابیر لازم اندیشیده شده تا در صورت گم شدن کد رهگیری از طریق کدملی و شماره سریال شناسنامه بتوان اطلاعات لازم را بگیرند و یا از طریق پیامک 300000 و فرستادن کد ملی می توانند اطلاعات لازم را بگیرند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: باید تلاش کنیم طرح مهم هدفمندی یارانه ها تندیل به یک پروژه ملی و همگانی شود.

غلامرضا منتظری افزود: سلایق سیاسی نباید هیچ مانعی برای اجرای این طرح شود، زیرا این طرح یک مسئله ملی است.

وی ادامه داد: باید عزممان را جزم کنیم و مردم در اولویت باشند، اما متاسفانه بعضی افراد خود را ا این طرح جدا می کنند، در حالیکه باید از هر کلام و عمل ما این طرح مشهود باشد و هر کس به عنوان یک ایرانی در هر رده ای به این طرح مهر تایید بزند.