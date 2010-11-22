یکی از وظایف بسیج تقویت نیروی معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله مجتهد شبستری پیش از ظهر دوشنبه در همایش سی و دومین سالروز تشکیل بسیج، پیروزی بسیج در عرصه های مختلف را مرهون موفقیت این قشر مؤمن دانست و افزود: امروز نیز همچون گذشته یکی از بایسته های بسیج تقویت معنویت و اخلاق اسلامی است چرا که این امر باعث وجود انرژی مضاعف در فعالیتها و نزول امدادهای غیبی است.

وی تشکیل بسیج را یک نعمت بزرگ الهی عنوان کرد و گفت: کارسازترین روش برای تقویت بسیج، افزایش بصیرت مبنی بر بیانات مقام معظم رهبری است.

وی گفت: خدمات بسیج در جنگ تحمیلی و بعد از آن در عرصه سازندگی و امروز در مبارزه با جنگ نرم دشمن فراموش نشده است و همه باید شاکر به این نعمت الهی بوده باشیم.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه ترویج فرهنگ لیبرالیسم، شیطان پرستی و اشکال مختلف آن از انواع هجمه های فرهنگی و نرم دشمنان در مقابله با ملت ایران به خصوص جوانان و نوجوانان است، خاطر نشان کرد: یکی از بایسته های بسیج در مقابله با این حرکت مزبوحانه دشمن، تحلیل های سیاسی صحیح و جهاد علمی است.

بسیج کمک به محرومان را در اولویت کار قرار دهد

نمایند ولی فقیه در آذربایجان شرقی محبوبیت بسیج را یکی از دلایل غرض ورزی دشمنان عنوان کرد و از بسیجیان خواست همدلی و کمک به محرومان و مسنضعفان را از اولویت های فعالیت خود قرار دهند.

در ادامه این همایش سردار پور جمشیدیان فرمانده سپاه عاشورا نیز با ارائه گزارش از عملکرد بسیج استان، فعالیتهای این قشر تأثیر گذار را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: بسیجیان پیش قراولان مبارزه با فتنه عنوان بوده و تا زمانی که بسیج و سپاه ارتباط تنگاتنگی با روحانیت دارند هیچ عاملی نمی تواند آنها را به انزوا بکشاند و به امید خدا باعث صدور انقلاب و فرهنگ اسلامی به سایر نقاط جهان خواهند بود.