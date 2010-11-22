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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

در یک تماس تلفنی ؛

هاشمی رفسنجانی از پادشاه عربستان احوالپرسی کرد

هاشمی رفسنجانی از پادشاه عربستان احوالپرسی کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی تماس تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان جویای احوال وی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این تماس ضمن پیگیری وضع جسمی پادشاه عربستان سعودی برای وی  شفای عاجل و سلامتی آرزو کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری پرشکوه مراسم حج ابراهیمی از مساعی ملک عبدالله پادشاه عربستان در برگزاری و خدمت به حجاج بیت‌الله الحرام تشکر کرد.

پادشاه عربستان سعودی نیز در این تماس با تشکر از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری احوال وی ، آرزوکرد با  هاشمی رفسنجانی در حرمین شریفین دیدار کند.

پادشاه عربستان مدتی است بر اثر بیماری در بیمارستان بستری شده است.

کد مطلب 1196346

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