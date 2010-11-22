هاشمی رفسنجانی از پادشاه عربستان احوالپرسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این تماس ضمن پیگیری وضع جسمی پادشاه عربستان سعودی برای وی شفای عاجل و سلامتی آرزو کرد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری پرشکوه مراسم حج ابراهیمی از مساعی ملک عبدالله پادشاه عربستان در برگزاری و خدمت به حجاج بیت‌الله الحرام تشکر کرد.

پادشاه عربستان سعودی نیز در این تماس با تشکر از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیگیری احوال وی ، آرزوکرد با هاشمی رفسنجانی در حرمین شریفین دیدار کند.

پادشاه عربستان مدتی است بر اثر بیماری در بیمارستان بستری شده است.