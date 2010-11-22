صادرات سیستان و بلوچستان طی سال جاری 64 درصد افزایش یافت

ایرج حسن پور صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: ارزش صادرات هفت ماهه سالجاری استان سیستان و بلوچستان به بیش از 166 میلیون و 270 هزار دلار رسیده است.

وی بیان داشت: رشد صادارت نشان می دهد که تحریم های اقتصادی دشمنان تأثیری در روند تجارت خارجی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان نداشته است و تجار و بازرگانان ایرانی بدون هیچ مشکلی به داد و ستد تجاری می پردارند.

حسن پور میزان صادرات استان در طول سال گذشته را 181 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با سال 87 نیز 53 درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: صادرات هفت ماهه امسال نشانگرعزم مسئولان وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران و به تبع آن سازمان بازرگانی استان در توسعه صادرات به ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی است.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بر اساس مدیریت واردات در کشور هم اکنون واردات محصولات مختلف به استان از نظر وزن با کاهش 32 درصدی روبرو بوده است که این مساله نشان دهنده دقت مسئولان در جلوگیری از واردات کالاهای بدون کیفیت است.