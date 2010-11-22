300 پروژه محرومیت زدایی توسط بسیج مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار کارکنان سپاه کربلای مازندران با نماینده ولی فقیه در استان افزود: انجام 40 پروژه عمرانی محرومیت زدایی توسط بسیج مازندران انجام شده که این پروژه ها با صرف اعتباری معادل 5.5 میلیارد تومان ظرف یک سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: احداث خانه عالم و خانه بهداشت، رفع مشکلات آب شرب روستایی، احداث زمین های ورزشی خاکی بخشی از این پروژه های سازندگی سپاه کربلای مازندران در روستاهای استان است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه بسیج در حوزه محرومیت زدایی به خوبی ورود پیدا کرده است تصریح کرد: امسال قریب به 270 هزار جوان 15 تا 29 سال در حوزه های سازندگی، اردوهای هجرت شرکت کردند.

شاهچراغی با بیان اینکه نفس گرم امام(ره) و اراده مردم سبب تشکیل بسیج متحد مستضعفان در جامعه اسلامی شده است یادآور شد: بسیجیان توانستند در طول سی سال پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع از ارزش های انقلاب گام بردارند.

وی با اعلام اینکه باور ما این است که بسیجیان همواره معتقد به مسیر ولایت بوده و روحانیت را پرچمداران معنوی خود قلمداد می کنند افزود: علمای بزرگ اسلام در جای جای کشور در راستای تدابیر رهبری تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه مازندران به واسطه بهره مندی از مرمی متدین، ریشه دار و فهیم توانست موجبات تشکیل بسیج مستضعفان را فراهم آورد اظهار داشت: قریب به یک میلیون نفر در مازندران عضو سازمان بسیج مستضعفان در رده های مختلف هستند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه پیگیری تدابیر رهبری در حوزه بصیرت افزایی، آگاهی بخشی به بسیجیان و تقویت بنیه علمی جوانان از برنامه های سپاه کربلای مازندران برای تقویت نهاد بسیج است افزود: مبارزه با اعتیاد از نگاه پیشگیری در قالب ماموریت جدید بسیج در سال جاری جای گرفته است.

وی یادآور شد: بسیج به اعتبار حضور مردم و جوانان در جامعه توفیق یافت و در همه عرصه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی کشور همواره با نظام و ارزش های انقلاب است.

دوم تا هفتم آذر ماه امسال در جمهوری اسلامی ایران به هفته بسیج نامگذاری شده است.