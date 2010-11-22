اعتبارات مصوب مترو و یارانه های بلیت حتما پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در مورد اینکه چرا سهم توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی از محل صرفه جویی سهیمه بندی بنزین محقق نشد افزود: دولت به صورت گسترده به حمل و نقل عمومی کمک می کند که در این مورد شما را به بودجه سال 89 کشور ارجاع می دهم.

وی در مورد اینکه چرا از ابتدای سال تاکنون اقدام قابل توجهی برای تحقق بودجه های مصوب انجام نشده و حتی قانون برداشت مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی همچنان در ابهام قرار دارد ادامه داد: در بودجه امسال اعتبارات خوبی برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده که این اعتبارات به صورت تدریجی محقق می شود و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.

استاندار تهران در مورد حمایتهایی که باید از حمل و نقل عمومی همزمان به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها انجام شود گفت: دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که حرکتی عظیم است خود را آماده کرده و در چند حوزه بسته های حمایتی تعریف شده که یکی از این حوزه ها حوزه حمل و نقل است.

تمدن افزود: در حوزه حمل و نقل توجه دولت متوجه این امر است که حمل و نقل عمومی هم رونق پیدا کند، هم مورد نوسازی قرار گیرد و هم آثار افزایش کرایه ها به راحتی برای مردم قابل تحمل باشد لذا سیاستهایی در قالب برنامه های حمایتی مانند اهدای تسهیلات برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل، تقویت و گسترش حمل و نقل عمومی دنبال می شود.

وی همچنین در پاسخ به اینکه چرا یارانه های بلیت مترو اتوبوسرانی به طور کامل و به موقع پرداخت نشده گفت: خوشبختانه این یارانه در قانون بودجه تصویب و پیش بینی شده و آنچه در قانون بودجه است دولت در تحقق و اجرای آن اهتمام دارد اما پرداخت بودجه مکانیزم خاصی دارد و تخصیصها سه ماه یکبار است و بعد هم طبیعتا منتظر گزارش عملکر سه ماه باید ماند، بر این اساس ممکن است تاخیراتی در کشاکش مسائل اجرایی و اداری باشد ولی آنچه معین شده بی قید و شرط انجام می شود.



