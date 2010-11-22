به گزارش خبرگزاری مهر، میرجواد سلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و توسعه محصول با بیان این مطلب، گفت: روند تولید کارخانه، بسته به نیاز بازار کشور مقصد و کشش بازار منطقه، در یک برنامه زمان بندی، افزایش می یابد.

وی افزود: تاکنون بیش از سه هزار دستگاه سمند معمولی و ال ایکس از طریق شرکت الیت به بازار عرضه شده و بر اساس توافقات انجام شده، مطالبات طرف ایرانی از طرف آذری به زودی پرداخت خواهد شد.

سلیمانی ظرفیت تولید کارخانه آذسمند را که در منطقه شامخی است10 هزار دستگاه در سال ذکر کرد و گفت: نیاز سالانه بازار خودرو آذربایجان بالغ بر 25 هزار دستگاه است و شرکت آذسمند قصد دارد سهم عمده آن را در اختیار بگیرد.

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به اهمیت بازار آذربایجان، از تشکیل گروه مشترک طرف های ایرانی و آذربایجانی با عضویت مدیران عالی رتبه ایران خودرو و آذسمند که نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو در آذربایجان را دارد، خبر داد.

وی گفت: بررسی همه جانبه فعالیت­ها و دستاوردها تا زمان حال و تصمیم گیری برای گسترش فعالیت آذسمند و بازار ایران خودرو در آذربایجان و منطقه، از وظایف این گروه است.

سلیمانی تصمیم گیری و برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه از کارخانه آذسمند برای صدور خودرو به سایر کشورهای منطقه را از مهم ترین محورهای همکاری دو طرف دانست و گفت: در اولین دور مذاکرات ایران خودرو، آذسمند و شرکت الیت، فعالیت کارخانه و عرضه محصولات ایران خودرو در کشور آذربایجان مورد تاکید طرفین قرار گرفت.