به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی محمد موسوی مبارکه در جلسه علنی امروز دوشنبه در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در برنامه پنجم توسعه در تذکری مطابق با اصل 75 قانون اساسی گفت: لایحه برنامه پنجم توسعه در 8 فصل تقدیم مجلس شد که پس از بررسی در کمیسیون تلقیق گزارش آن هم اکنون در صحن علنی مجلس در دست بررسی است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی از مواد این برنامه آمده است دولت مجاز است که این مورد اعتراض نمایندگان است و نظرشان این است که در این موارد نیز دولت موظف شود.



وی تصریح کرد: دوستان تصور می کنند که در کمیسیون تلفیق توجهی به این موارد نشده است و متوجه نیستند که این برنامه است و دولت ملزم به انجام آن یعنی ایراداتی که برنامه دارد باید به مرور زمان حل شود ملزم کردن دولت به انجام بسیاری از کارها بار مالی دارد که از عهده دولت خارج است و نمایندگان این مساله را در نظر نمی گیرند.



موسوی مبارکه تاکید کرد: بهتر است مرکز پژوهش ها که بازوی حمایتی مجلس است و رئیس آن نیز مکرر به دولت تذکر می دهد اعلام کند که ملزم کردن دولت به انجام هر یک از این موارد چه میزان بار مالی برای دولت دارد.



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: اخطار شما وارد نیست اصل 75 ربطی به برنامه و بودجه ندارد ضمن این که نمایندگان می توانند بار مالی وضع کنند.



وی تصریح کرد: در این برنامه هیچ سقف درآمدی تعیین نشده است که حال بخواهید بگویید بار مالی از سقف بیرون زده است.



لاریجانی افزود: شما می توانید در قالب موافق و مخالف این را به نمایندگان توصیه کنید.

