به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگاه آموزشی که بخش پایانی همایش دو روزه سرپرستان و دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور به شمار می‌رود با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان، از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد.

بحث و بررسی نقش سینما، روندهای تأثیرگذاری آن با تعریفی جامع از هنر هفتم و تحلیل نگاه‌های مختلف در این استان، از جمله مواردی بود که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان مورد نقد و ارایه راهکار قرار گرفت.

این کارگاه آموزشی با پرسش‌های مطرح شده از سوی سرپرستان ادامه و با پاسخ‌های تحلیلی از سوی استاد حاضر پایان یافت.

با پایان یافتن این کارگاه آموزشی، همایش دو روزه سرپرستان دفاتر انجمن سینمای جوان خاتمه یافت.