به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا - مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز در مراسم افتتاح سرای فرهنگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر تقویت ادبیات و روحیه پایداری و مقاومت در نظام اسلامی گفت: چه فضایی بهتر از دانشگاه و چه نیروهایی بهتر از دانشگاهیان می توانند در جهت تقویت روحیه پایداری گام بردارند.

وی از ایجاد نزدیک به 80 کتابخانه تخصصی پایداری در دانشگاهها خبر داد و گفت: افرادی به دنبال این هستند تا ارزشهایی که با خون و دل به دست آورده شده است را با هیاهو زیر سئوال ببرند این در حالی است که وزارت علوم بویژه طی 5 سال گذشته هدفش احیاء ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بوده است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از برنامه ریزی برای تاسیس کتابخانه تخصصی امام و انقلاب در دانشگاهها خبر داد و افزود: پس از تاسیس کتابخانه های تخصصی در دانشگاهها باید به سمت تقویت و تجهیز بیشتر آنها حرکت کنیم.

سردار خادمی - معاون هماهنگ کننده حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز از تجهیز مقدماتی کتابخانه دفاع مقدس در 77 دانشگاه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این کتابخانه های تخصصی باید تجهیز تکمیلی شوند تا به یک منبع پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاهها تبدیل شوند.

وی از توزیع حدود 6 هزار و 300 عنوان مرجع پژوهشی در زمینه دفاع مقدس در دانشگاهها خبر داد و گفت: مجموعه کاملا غنی و قوی درباره موضوعات دفاع مقدس وارد دانشگاهها می کنیم.

علیرضا رهایی - رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در مراسم افتتاحیه سرای فرهنگ این دانشگاه از تدوین برنامه چشم انداز فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و گفت: چشم انداز فرهنگی دانشگاه امیرکبیر با مشارکت کلیه واحدهای فرهنگی فعال در دانشگاه اعم از اداره کل فرهنگی، فعالان تشکلهای دانشجویی، اعضای هیئت علمی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهیه شد.

وی از توسعه و تعمیق بینش فرهنگی و رفتار اسلامی انقلابی، هویت بخشی به جامعه دانشگاهی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب، ایجاد فضای پرسشگری و آزاد اندیشی و اعتماد زایی، فرهنگ سازی و حضور در فضای مجازی به عنوان راهبردهای چشم انداز فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نام برد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ابراز امیدواری نسبت به عملیاتی شدن چشم انداز فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: امیدواریم این چشم انداز در حد باقی ماندن در کتابخانه نباشد و به مرحله اجرایی برسد.