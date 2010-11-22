ماهانه 1500 فرصت شغلی در استان مرکزی باید ایجاد شود

محمدرضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه در مجموع باید بیش از 18 هزار و 170 فرصت شغلی در استان مرکزی باید فراهم شود، افزود: در تدوین سند اشتغال استان در برنامه پنجم توسعه به کلیه موانع و مشکلات در راستای ایجاد فرصتهای شغلی نیز توجه ویژه‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه باید در سال‌جاری حدود یک میلیون و 100 هزار فرصت‌شغلی در کشور فراهم شود، گفت: این میزان اشتغالزایی در زیربخش‌های کشاورزی، صنعت و همچنین خدمات در استان مرکزی برنامه‌ریزی شده است.

عاشوری با بیان اینکه میزان و درصد اشتغالزایی در فصل زمستان نسبت به سایر فصول با کاهش روبرو است، گفت: بر اساس تجربه سنوات قبل، درصد اشتغالزایی در این فصل نسبت به باقی فصول نیز کمتر است از این رو باید با اتخاذ تدابیر و برنامه‌های لازم در این راستا چاره اندیدشی‌ صورت پذیرد.

وی با نگاهی اجمالی به میزان اشتغالزایی بخش کشاورزی و استان و نیز تناسب آن با خروجی دانشگاه‌ها در این بخش افزود: باید به دنبال ایجاد شرایط و فرصتی برای جذب و اشتغال این فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی در حیطه تخصصی خود باشیم چراکه نباید شرایطی در استان فراهم شود که این افراد به کاری خارج از تخصص خود روی اوردند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش عملکرد استان، طی سه ماهه نخست سال‌جاری تعداد شش هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است ادامه داد: در راستای تحقق این مهم، سهم بخش دولتی و خصوصی به تناسب شهرستانی کاملا تفکیک و مشخص شده است.

عاشوری قول جذب درصدی از این فارغ‌التحصیلان در بخش دولتی ونیز فراهم‌ساختن زیرساختهای لازم برای اشتغالزایی بقیه در بخش خصوصی را داد و خاطرنشان کرد: باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته در پتانسیل‌های بخش کشاورزی استان، امکان جذب این افراد در مجتمع‌های گلخانه‌ای نیز وجود دارد به طوریکه در حال حاضر 15 گلخانه در 11 شهرستان استان مرکزی به فعالیت و اشتغال‌زایی می‌پردازند.