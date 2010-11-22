40 درصد سفرهای درون شهری غیر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سیادت موسوی افزود: البته این موضوع نیز دلایلی دارد که آماده نبودن زیرساخت‌های الکترونیکی از مهم‌ترین این دلایل محسوب می‌شود و اگر دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند، انجام این سفرها ضرورتی نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: شهروندان به علت فراهم نبودن زیرساخت‌های الکترونیکی مجبورند برای دریافت خدمات به مراکز مختلف مراجعه کنند و همین مراجعات نه تنها به اتلاف وقت و انرژی آن‌ها، بلکه به گسترده‌‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن ترافیک می‌انجامد.

سیادت موسوی بسترسازی برای الکترونیکی شدن خدمات را مؤثرترین راهکار برای کنترل ترافیک تهران بر شمرد و افزود: در صورتی که ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در آمده و شهروندان به آسانی به این گونه خدمات دسترسی داشته باشند، به 40 درصد سفرهای درون شهری که غیر ضروری است به راحتی از طریق اینترنت می‌توان پاسخ‌ گفت.

وی عامل دیگر ترافیک را چندگانگی در مدیریت دانست و تصریح کرد: تعدد مراکز مدیریتی در حوزه ترافیک موجب شده تصمیم‌سازی‌ها در راستای روان‌سازی ترافیک از سوی یک سازمان با موانعی از سوی سازمان دیگر مواجه شود و در نتیجه این عدم هماهنگی، ترافیک هر روز نسبت به روز قبل شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.

این کارشناس ارشد ترافیک در پایان با تأکید بر تعامل مستمر بین متولیان ترافیک به عنوان راه حلی اثربخش در جهت تضمین تصمیمات حوزه ترافیک گفت: فرهنگ‌سازی و ارائه آموزش به شهروندان در کنار استفاده از فن‌آوری‌‌های نوین مهندسی ترافیک، از جمله راهکارهای مؤثر در مدیریت و کنترل ترافیک تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور است.

