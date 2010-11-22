علی واجد سمیعی به خبرنگار مهر گفت: هیچ یک از تهیه‌کنندگان مشکلی با اجرای طرح وحدت اعضای این صنف زیر سقفی واحد ندارند، وحدت این تشکل‌ها می‌تواند به نفع سینمای ایران باشد. تهیه‌کنندگان سنتی، هنری و فرهنگی و تهیه‌کنندگانی که ساخت آثار سرگرم کننده را در دستور کار دارند به وحدت اعتقاد و باور دارند.

وی ادامه داد: جمع شدن تشکل‌ها زیر یک سقف و تحت مجموعه‌ای واحد باعث می‌شود تهیه‌کننده‌ای اگر در یک تشکل ناراضی بود بتواند به تشکلی دیگر برود و فعالیتش را ادامه بدهد، اتحادیه تهیه‌کنندگان اکثریت ندارد و 80 درصد از تهیه‌کنندگان در سه تشکل دیگر هستند و این سه تشکل وزن حرفه‌ای بیشتری دارند، جمع شدن این چهار تشکل زیر یک سقف با در نظر گرفتن تمام سلایق و منافع اتفاق می‌افتد و نمایندگانی از هر تشکل در شورای مرکزی حضور دارد تا منافع این گروهها تامین شود.

واجد سمیعی گفت: وحدت تهیه‌کنندگان و رسیدن آنها به یک انسجام درونی و بلند مدت دور از انتظار نیست. مجموعه‌ای از عوامل در دوره‌های مختلف مانع شکل‌گیری وحدت شده اما به نظرم این بار می‌توانیم شاهد یکپارچگی تشکل‌ها زیر مجموعه‌ای بزرگ و مقتدر به نام شورای عالی تهیه‌کنندگان باشیم.