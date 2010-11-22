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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

واجدسمیعی در گفتگو با مهر:

وحدت تهیه‌کنندگان سینما دور از دسترس نیست

وحدت تهیه‌کنندگان سینما دور از دسترس نیست

یک تهیه‌کننده سینما طرح وحدت تشکل‌های مختلف تهیه‌کنندگی زیر یک سقف واحد را قابل اجرا دانست.

علی واجد سمیعی به خبرنگار مهر گفت: هیچ یک از تهیه‌کنندگان مشکلی با اجرای طرح وحدت اعضای این صنف زیر سقفی واحد ندارند، وحدت این تشکل‌ها می‌تواند به نفع سینمای ایران باشد. تهیه‌کنندگان سنتی، هنری و فرهنگی و تهیه‌کنندگانی که ساخت آثار سرگرم کننده را در دستور کار دارند به وحدت اعتقاد و باور دارند.

وی ادامه داد: جمع شدن تشکل‌ها زیر یک سقف و تحت مجموعه‌ای واحد باعث می‌شود تهیه‌کننده‌ای اگر در یک تشکل ناراضی بود بتواند به تشکلی دیگر برود و فعالیتش را ادامه بدهد، اتحادیه تهیه‌کنندگان اکثریت ندارد و 80 درصد از تهیه‌کنندگان در سه تشکل دیگر هستند و این سه تشکل وزن حرفه‌ای بیشتری دارند، جمع شدن این چهار تشکل زیر یک سقف با در نظر گرفتن تمام سلایق و منافع اتفاق می‌افتد و نمایندگانی از هر تشکل در شورای مرکزی حضور دارد تا منافع این گروهها تامین شود.

واجد سمیعی گفت: وحدت تهیه‌کنندگان و رسیدن آنها به یک انسجام درونی و بلند مدت دور از انتظار نیست. مجموعه‌ای از عوامل در دوره‌های مختلف مانع شکل‌گیری وحدت شده اما به نظرم این بار می‌توانیم شاهد یکپارچگی تشکل‌ها زیر مجموعه‌ای بزرگ و مقتدر به نام شورای عالی تهیه‌کنندگان باشیم.

کد مطلب 1196366

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