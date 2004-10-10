بعيد مي دانم همه گروه ها درباره حضور هاشمي رفسنجاني به توافق برسند // تلاش بر اين است كه با گروه هاي همفكر به تفاهم برسيم و يك نامزد داشته باشيم

محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به اينكه نگراني براي فردگرا شدن احزاب و گروه ها در راستاي اعلام كانديداي مورد نظر براي انتخابات رياست جمهوري كاملا بجاست ، گفت: گروهها بايد در كنار معرفي كانديداي مورد نظر خود برنامه هايشان را نيز مطرح كنند، البته از سوي ديگر چون براي اولين بار است كه انتخابات رياست جمهوري را همراه با چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي كه به تصويب رسيده است پشت سر مي گذاريم وعلي الظاهر كانديداها و يا رسانه ها بايد برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله را محور كارهاي خود قرار دهند خيالمان راحت است .



وي اضافه كرد: الان زمان مناسبي است تا رسانه ها به سراغ كانديداها بروند و برنامه هاي راهبردي كه قرار است در دولتشان داشته باشند را از آنها مطالبه كنند.



باهنر با اشاره به اينكه انتخابات رياست جمهوري هنوز در فضاي جامعه نفوذ جدي پيدا نكرده است ، گفت: هنوز زمان زيادي تا انتخابات رياست جمهوري وقت داريم وما در كشور هر سال انتخابات داريم و مردم نمي توانند در زماني كوتاه از فضاي انتخاباتي گذشته خارج شوند و وارد يك فضاي جديد شوند .



عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: محافل سياسي بايد در فضاي كنوني گردهم بيايند و در خصوص كانديداهاي مختلف بحث و بررسي كنند و برنامه هايي كه بايد از اين كانديداها مطالبه شود را ارزيابي كنند .



وي افزود : اينكه فضاي انتخاباتي آينده سرد خواهد بود را بيشتر از زبان مجموعه هايي شنيده ام كه علاقه اي به سردي انتخابات دارند و شايد اين حرفها را از زبان خودشان و يا از جو حاكم بر مردم مطرح ميكنند ولي به نظر من از حالا خيلي زود است كه بتوانيم قضاوت كنيم كه آيا مردم در انتخابات شركت ميكنند ياخير؟



باهنردر خصوص ديدارش با هاشمي رفسنجاني و اينكه ورود وي چه تاثيري درانتخابات خواهد داشت ، گفت: كانديداها هرتعداد كه بيشتر شوند مي توانند طرفداران بيشتري را به صحنه وارد كنند و در نتيجه فضاي رقابتي گرمتر ميشود اما در انتخابات رياست جمهوري تعداد كانديداها محدود است.



نايب رييس مجلس شوراي اسلامي درپاسخ به سئوالي مبني براينكه آقاي هاشمي مطرح مي كند كه من داوطلب نيستم مگر اينكه همه گروهها و گرايشهاي مختلف تفاهم كنند و اصرار داشته باشند و اگر اينگونه باشد من صحنه را خالي نمي كنم، تاكيد كرد : بعيداست فضايي با اين ابعاد كه همه فعالان سياسي بر روي يك نفر تفاهم كنند ايجاد شود ، ضمن اينكه مفيد هم نيست.



باهنر گفت: حتما بايد كانديداهاي رقيبي وجود داشته باشد كه هم فضا گرم شود و هم مردم حق انتخاب بيشتري را داشته باشند و از آنجايي كه آقاي هاشمي مطرح مي كنند كه نيستند و بعد مطرح مي كنند كه در صورتي وارد عرصه انتخابات مي شوند كه فضا خالي باشد و كسي نباشد و همه هم بر روي وي تفاهم كنند كه من بعيد مي دانم اينطور فضايي ايجاد شود.

باهنر در خصوص حضور ميرحسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: آقاي موسوي نيز هنوز صراحتا پاسخي براي قبول پيشنهاد برخي احزاب و گروهها مبني بر حضورش در انتخابات نداده اند و ما هم نظري در مورد شخص وي نمي دهيم اما به ذهن مي رسد كه چون بخشي از گروه هاي سياسي تنها انتخاب خود را ميرحسين موسوي مي دانند قاعدتا فشار بيشتري به وي خواهند آورد .

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين ادامه داد : اگرموسوي موافق باشد در آن زمان مي توان در اين راستا بحث و بررسي كرد البته خبرها و شايعات محافل بر اين مبناست كه آقاي موسوي اين پيشنهاد را نپذيرفته اند بنابراين ما الان نظري خاصي در اين خصوص نداريم.



وي درخصوص كانديداي مشخص اين حزب براي حضور در عرصه انتخابات ، گفت: ما در حال بررسي افراد مختلف هستيم اما تلاشمان بر اين است كه با گروههاي همفكر به يك تفاهم برسيم و با يك كانديدا وارد شويم، البته در جناح هاي مختلف كانديداها بايد متفاوت باشد اما از يك جناح بهتر است يك نفر باشد.