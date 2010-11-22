شرکتهای بورسی بیش از 9 هزار میلیارد تومان سود تقسیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین آمار وضعیت درآمد واقعی و سود تقسیمی صنایع بورسی نشان می دهد که 281 شرکت بورسی در برابر تحقق درآمد بیش از 11 هزار و 620 میلیارد تومان، بالغ بر 9 هزار و 44 هزار میلیارد تومان را در مجامع خود تقسیم کردند که این رقم عددی معادل81 درصد از کل درآمد واقعی این شرکت هاست.

این تعداد شرکت در شرایطی مجامع مربوط به سال مالی 88 را از ابتدای سال تا پایان آبان ماه امسال برگزار کردند که صنایع لاستیک و پلاستیک،‌ قندو شکر،‌ حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات و محصولات شیمیایی به ترتیب 170،‌ 186، 185 و 170 درصد از درآمد واقعی را به تقسیم سود اختصاص داده اند.

در میان صنایع بورسی، گروه فلزات بیشترین سود نقدی را به حساب سهامدارانش واریز کرده است. در همین رابطه،‌ 22 شرکت عضو گروه فلزات اساسی 17 هزار و 560 میلیارد و 876 میلیون ریال سود عایدشان شده است که از این سود،‌ 91 درصد آن معادل 15 هزار و 973 میلیارد و 567 میلیون ریال را بین سهامدارانشان تقسیم کردند.

همچنین‌ بیشترین سود نصیب گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی شد به طوریکه هفت شرکت زیرمجموعه این گروه ،‌ 19هزار و 36 میلیارد ریال کسب کردند تا رکورد بیشترین سود را به خود اختصاص دهند. شرکت‌های این گروه از سود حاصل شده خود مبلغ 14 هزار و 624 میلیارد ریال را به صورت نقدی به سهامداران تخصیص دادند.

مخابرات تک شرکت صنعت مخابرات نیز به تنهایی 15 هزار و 184 میلیارد و 180 میلیون ریال سود کسب کرد که میان صنایع پر سود در رتبه سوم ایستاد. این شرکت از کل درآمد واقعی به دست آمده خود بیش از 13 هزار و 762 میلیارد ریال معادل 91 درصد سود خود را بین سهامداران تقسیم کرده است.

بر اساس این گزارش، گروه خودرو و ساخت قطعات با تقسیم 8 ‌هزار و 769 میلیارد ریال از درآمد 13 هزار و 332 میلیارد ریالی خود در جایگاه چهارم قرار دارد.

همچنین صنایع محصولات کاغذی و ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی با وجود منفی بودن درآمد عملیاتی آنها اما سود برای توزیع در مهلت قانونی هشت ماهه کنار گذاشته اند.

گروه محصولات کاغذی یک میلیارد و 407 میلیون ریال و گروه ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی 55 میلیارد و 355 میلیون ریال درآمد عملیاتی منفی برای سال مالی 88 به دست آوردند اما به ترتیب 30 میلیارد و 3 میلیارد ریال سود برای سهامداران خود تقسیم خواهند کرد.