به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری در خصوص استقبال بی‌نظیر مخاطبان از جشنواره گفت: در سانسی که من به صورت تصادفی وارد سینما فلسطین شدم، تمام ظرفیت سالن تکمیل بود به‌طوری که برخی ایستاده و برخی‌ها نیز روی زمین نشسته بودند و حتی جا برای ورود ما نبود و بالاجبار برگشتیم. لذا چنین استقبالی آن هم در سالن اصلی سینما فلسطین در طول جشنواره فیلم کوتاه بی‌نظیر بوده است.

وی ادامه داد: ازنشست‌های تخصصی این جشنواره هم که من دقایقی حضور داشتم استقبال خوبی شده بود. معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: نسل جدیدی از فیلم‌سازان ایرانی و جوان با اشتیاق و نشاط در راهند و برخلاف رای و نظر برخی‌ها که دچار غارهای ذهنی خودشان هستند و گاهی می‌شنویم که در اظهارات خود از تعبیر سینما مرده است و حالش خوب نیست به‌نظر می‌رسد که اینگونه نیست و این تعابیر حدیث نفس خود آنهاست، در حالی که فضای بیرونی و فضای سینمایی کشور غیر از این است و بهترین نشانه آن فضای موجود و استقبال بی‌نظیر مردم از جشنواره فیلم کوتاه تهران است.

شمقدری خاطر نشان کرد: خوشبختانه جشنواره‌ها یکی پس از دیگری با موفقیت آغاز می‌شود که و همه این‌ها نشانه‌های همان رویکردی که ما به دنبالش بودیم که رونق سینمایی و شور و نشاط و گسترش توسعه فعالیت‌های سینمایی است.یعنی امید در روحیه فیلم‌سازان به‌ویژه فیلم‌سازان جوان و شهرستانی که معتقد بودیم توجه به آنها یکی از رویکردهایی است که باید پیگیری می‌کردیم. در حال حاضر در این جشنواره بخشی از نتایج این اقدامات را می‌بینیم و این نشان از ظرفیت بالای ملت ایران است.

معاون سینمایی افزود: ملت ایران و جوان ایرانی ظرفیت فرهنگی بالایی را دارد تا هر گاه بسترهای مناسبی فراهم باشد و به‌خوبی طراحی و مدیریت شود، شاهد استقبال و مشارکت پرنشاط هستیم اما هر گاه مدیریت‌ها فشل عمل کنند و گرفتار یکسری حواشی شوند، به گونه‌ای که از ماموریت اصلی خویش غافل شوند. طبیعی است نمی‌شود این ظرفیت و پتانسیل را فعال کرد که متاسفانه در دوره‌هایی شاهد این ضعف‌ها بودیم.

وی با اشاره به حضور فیلم‌های کوتاه ایرانی در جشنواره‌های معتبر جهانی گفت: بحثی که از ابتدا و در سال‌های گذشته مطرح بوده، بحثی نبوده که ما با جشنواره‌های معتبر خارجی تعاملی نداشته باشیم، لذا انتقادی که ما داشتیم این بود که باید با رویکرد خودمان در این جشنواره‌ها حضور داشته باشیم، نه اینکه تحت تأثیر موقعیت‌هایی که آنها برای ما فراهم می‌کنند.

معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه خوشبختانه استقبال خوب جشنواره هم از سوی مخاطبین داخلی و هم مدیران جشنواره‌های خارجی ناشی از تعاملاتی بوده که ظرف چندین ماه گذشته شکل گرفت و با جشنواره‌های معتبر جهان ارتباط برقرار شد و دوستان ما سفرهایی به کشورهای مختلف داشتند و با آنها وارد مذاکره شدند و امروز شاهد حضور این مهمانان هستیم که معقتدند بدون فیلم‌های ایرانی جشنواره‌های آنها رونقی نخواهد داشت.



