بازتاب ابعاد حادثه غدیر در رسانه ها افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت‌الاسلام ابوالفضل عباس ولایی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران بر نقش مهم رسانه‌ها در تبیین ابعاد حادثه مهم غدیر تاکید کرد.

وی با بیان اینکه الگوی بسیج در تمام مراحل مولای متقیان علی (ع) است، اظهار داشت: بسیج همت خاصی بر ترویج فرهنگ ولایی و فرهنگ غدیر به خصوص در سال‌های اخیر داشته است.‌

مسئول بنیاد غدیر در آذربایجان شرقی گفت: غدیرخم نخستین شناسنامه ولایتمداران و شیعه است و تشیع با این رخداد مهم شناخته می‌شوند.

ولایی خاطرنشان کرد: از دیدگاه مقام معظم رهبری نیز این رخداد مهم باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد چرا که اتصال فکری شیعه به اسلام ناب محمدی و به نبی مکرم اسلام و توحید از ناحیه اعتقاد به امامت و ولایت است که سر منشا این اعتقاد نیز از حادثه غدیر ناشی می‌شود.

مسئول بنیاد غدیر در آذربایجان شرقی افزود: هیچ دانشمند سنی مذهب نمی‌تواند اصل این حادثه مهم اسلامی را تکذیب کند و این مسئله از مسلمات جهان اسلام است و تنها در حدوث و ظهور این رخداد مهم نظراتی وجود دارد.

وی افزود: نویسندگان و مورخان زیادی به مسئله غدیرخم اشاره کرده‌اند که در این راستا نویسندگان غیرمسلمان و غربی نیز مشاهده می‌شوند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: حضور حداقل 90 تا 120 هزار نفر در جریان غدیرخم و معرفی علی(ع) به عنوان جانشین پیامبر اکرم از مسلمات تاریخی است و این تعداد با توجه به جمعیت مسلمانان در آن زمان جمعیتی بسیار زیاد محسوب می‌شده است.