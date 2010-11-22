حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: گروهی که روز گذشته در رسانه ها با عنوان مجمع واردکنندگان گوشت قرمز و مرغ اعلام رسمیت کردند، مورد تائید وزارت بازرگانی نیست؛ چراکه علیرغم درخواست این وزارتخانه برای ارایه پرتفوی واردات مواد پروتئینی در 6 ماه گذشته از سوی متقاضیان راه اندازی آن، هیچ گزارش کار مثبتی ارایه نشد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، اتحادیه واردکنندگان اقلام پروتئینی باید تشکیل شود که بر این اساس، با همکاری 35 نفر از افراد فعال و صاحب تجربه در حوزه مواد پروتئینی، این اتحادیه با مجوز رسمی وزارت بازرگانی تشکیل شده است و تا چند روز آینده، انتخابات خود را برگزار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: ساماندهی واردکنندگان اقلام پروتئینی می تواند به کنترل قیمت در بازار کمک کند، اما افرادی که این ساماندهی را به عهده می گیرند، به طور قطع باید صاحب تجربه باشند تا به موقع وارد عمل شده و بازار را از نوسانات نجات دهند.

رادمرد تاکید کرد: وزارت بازرگانی به دنبال تشکیل اتحادیه های وارداتی با حضور افراد متخصص و کاردان است که در رشته تخصصی خود، صاحب نام و با تجربه هستند.