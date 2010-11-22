نبود اسپانسر مالی مشکل اصلی ورزش بانوان در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منیژه جهان بین صبح دوشنبه در گردهمایی نائب روسای هیئتهای ورزشی استان کردستان که با حضور نماینده سازمان تربیت بدنی کشور در امور ورزش بانوان برگزار شد، اظهار داشت: بدلیل عدم وجود بخش های خصوصی توانمند، ورزش بانوان استان کردستان با مشکل نبود اسپانسر و حامی مالی مواجه است.

وی عنوان کرد: هر چند که نبود حامی مالی و بخش خصوصی توانمند در ورزش آقایان در استان کردستان هم به وضوح قابل مشاهده است ولی وضعیت در بخش بانوان بسیار نگران کننده تر است و باید دستگاه ها و سازمان های دولتی در این حوزه ورود پیدا کرده و ورزش بانوان را مورد حمایت قرار دهند.

معاون ورزش بانوان تربیت بدنی استان کردستان گفت: برغم تمامی محدویت های موجود ولی بانوان استان کردستان در رشته های مختلف ورزشی و تنها با تکیه بر توانمندی و استعداد خود و بدون امکانات لازم در عرصه های ملی و بین المللی به افتخارات بسیاری دست پیدا کرده اند.

جهان بین بیان داشت: برنامه ریزی بهتر برای برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در بین بانوان و راه اندازی لیگ های منظم در رشته های ورزشی می تواند در جهت کشف و پرورش استعدادهای نیمی از جمعیت جامعه موثر باشد که خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در کشور آغاز شده و انتظار می روند که این روند با جدیت هرچه بیشتری در استان کردستان نیز دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: در استان کردستان کلیه امکانات ورزشی به صورت مشترک در بین بانوان و آقایان مورد استفاده قرار می گیرد و نبود امکانات و فضاهای ورزشی اختصاصی بانوان در سطح استان باعث عدم استقبال خانواده ها از حضور در مکان های ورزشی است.

در ادامه این جلسه که با حضور نماینده سازمان تربیت بدنی کشور در امور ورزش بانوان برگزار شد، نائب روسای هیئت های ورزشی استان کردستان به بیان مشکلات و کمبودهای رشته ورزشی خود پرداختند.