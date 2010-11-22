سهرابی: باوجود بیماری رکاب زدم/ دیگران نسبت به من حساس بودند

مهدی سهرابی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص ناکامی خود اظهار داشت: من در حالی در این رقابت‌ها حضور پیدا کردم که دچار بیماری بودم و فقط به این دلیل که نامم در فهرست قرار داشت در مسابقه حاضر شدم.

وی افزود: از چند روز گذشته تا به حال دچار یک نوع حساسیت شده‌ام که شرایط بدنی‌ام را با مشکل مواجه کرده و تا همین دیشب در رفت و آمد به بیمارستان بودم.

سهرابی در پایان در خصوص یکی دیگر از علل ناکامی اش اظهار داشت: بتازگی به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرده بودم و در رده بندی آسیایی نفر اول بودم که همین امر سبب شد دیگران نسبت به من با حساسیت بیشتری رقابت کنند و این موضوع، کار را برایم دشوار می کرد.

سهرابری صبح امروز در رقابت‌های دوچرخه سواری استقامت جاده با کسب عنوان دهمی به کار خود پایان داد.