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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

سهرابی: باوجود بیماری رکاب زدم/ دیگران نسبت به من حساس بودند

سهرابی: باوجود بیماری رکاب زدم/ دیگران نسبت به من حساس بودند

دوچرخه سوار ملی پوش کشورمان بیماری را علت اصلی ناکامی‌اش در رقابت‌های دوچرخه سواری استقامت جاده بازی‌های آسیایی گوانگجو عنوان کرد.

مهدی سهرابی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص ناکامی خود اظهار داشت: من در حالی در این رقابت‌ها حضور پیدا کردم که دچار بیماری بودم و فقط به این دلیل که نامم در فهرست قرار داشت در مسابقه حاضر شدم.

وی افزود: از چند روز گذشته تا به حال دچار یک نوع حساسیت شده‌ام که شرایط بدنی‌ام را با مشکل مواجه کرده و تا همین دیشب در رفت و آمد به بیمارستان بودم.

سهرابی در پایان در خصوص یکی دیگر از علل ناکامی اش اظهار داشت: بتازگی به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرده بودم و در رده بندی آسیایی نفر اول بودم که همین امر سبب شد دیگران نسبت به من با حساسیت بیشتری رقابت کنند و این موضوع، کار را برایم دشوار می کرد.

سهرابری صبح امروز در رقابت‌های دوچرخه سواری استقامت جاده با کسب عنوان دهمی به کار خود پایان داد.

کد مطلب 1196376

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