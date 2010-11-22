به گزارش خبرنگار مهر مراسم نکوداشت یاد و خاطره "مرتضی ممیز" روز جمعه 5 آذرماه 89 با برپائی نمایشگاهی از پوسترهای برونومونگوتسی، از طراحان گرافیک پیشگام سوئیس، به همراه نمایشگاهی از آثار عکاسی آن زنده یاد درخانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

این مراسم به کوشش "بنیاد ممیز" به روال هر ساله با دعوت از یکی از طراحان نامدار گرافیک جهان برگزارمی‌شود و امسال هم طبق همین منوال از برونومونگوتسی، گرافیک پیشگام سوئیسی و از دوستان ممیز دعوت شده است تا نمایشگاهی در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران برگزار کند که از جمعه 5 تا پنجشنبه 11 آذر ادامه دارد.

همچنین وی به همراه ساعدمشکی، گرافیست ساعت 17:30 روز شنبه، ششم آذر در موسسه ویژه حضور می‌یابند تا در یک نشست آزاد شرکت کنند. البته از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر همان روز کارگاهی از برونومونگوتسی در همین موسسه برپا می‌شود. این گرافیست سوئیسی ساعت 17 وز دوشنبه، آذر در تالار بهتوون خانه هنرمندان نیز سخنرانی می‌کند.

مرتضی ممیز در چهارم شهریور سال ۱۳۱۵ در تهران متولد شد. وی را پدر هنر گرافیک ایران می‌نامند. ممیز در سال ۱۳۴۴ از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد و سه سال بعد گواهینامهٔ طراحی غرفه و ویترین و معماری خود را از مدرسه عالی هنرهای تزیینی پاریس دریافت کرد.

دوره اخذ مدرک کارشناسی وی ۱۱ سال به طول انجامید و در این دوره به کارهای مختلفی چون کار در آتلیه گرافیکی و... مشغول بود.

در سال ۱۳۴۸ پیشنهاد ایجاد رشته گرافیک را به دانشکده هنرهای زیبا ارائه کرد. تا این سال ممیز به غیر از طراحی گرافیک برای کتاب‌ها و پوسترها، تلاشی را تحت عنوان مدیر هنری در مجلاتی چون ایران آباد، کتاب هفته، کیهان هفته، فرهنگ، کاوش، نگین آغاز کرد.

آثار ممیز در این دوره در کتاب هفته به چنان پرکاری و دوره خلاقی بدل می‌شود که نام ممیز را به عنوان گرافیستی مولف و کم نظیر بر سرزبانها می‌اندازد. همچنین ادامه کار ممیز در نشریات فرهنگ و نگین، راه را برای ورود گرافیستهای جوان و نوجوی دههٔ ۴۰ مانند فرشید مثقالی باز کرد.

مرتضی ممیز در طول نیم قرن فعالیت هنری خود در ایران و عرصه هنر بین‌المللی، در احیا و ابداع هنر گرافیک در ایران و پیشبرد و گسترش فرهنگ ملی و سنت‌های هنری نقش بارزی داشت. وی آذرماه سال ۱۳۸۳ به‌عنوان استاد برجستهٔ فرهنگستان هنر تجلیل شد.

ممیز در سال‌های پایانی عمر خویش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۴ برای تازه‌ترین دوره شیمی‌درمانی، در بیمارستان آبان تهران بستری شده بود که چند روز بعد حالش رو به وخامت نهاد و سرانجام در سن ۶۹ سالگی روز شنبه پنجم آذر ماه ۱۳۸۴ برابر ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵ درگذشت. پیکر وی هفتم آذرماه، تشییع و در باغبان‌کلا، واقع در کُردان کرج، به‌خاک سپرده شد.



