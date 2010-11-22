بیشترین تصادفات جاده ای در محورهای روستایی رخ می دهد

محمد باقر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود:هم اکنون 14 نقطه حادثه خیز در محورهای فرعی استان به خصوص در محورهای روستایی این استان شناسایی شده و اصلاح آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از راه اندازی نخستین پایگاه پلیس راه روستایی در استان خبر داد و بیان کرد: این پایگاه با هدف خدمت رسانی بهتر به مردم، رسیدگی به موقع به حوادث جاده ای، تسریع در بازگشایی محورهای روستایی در طرحهای زمستانی و نوروزی در بخش "مارگون" شهرستان بویراحمد راه اندازی شده است.

سلیمی عنوان کرد: به زودی نظیر چنین پایگاهی در پنج بخش "قلعه رئیسی"، "چاروسا"، "سپیدار"، "بهمئی" و نیز محور ارتباطی "چرام" به "باشت" راه اندازی می شود.

طرح زمستانی پلیس راه استان اواسط آذر ماه آغاز می شود

رئیس پلیس راه استان همچنین از آغاز طرح زمستانی پلیس راه از پانزدهم آذرماه سال جاری در محورهای ارتباطی استان خبر داد.

سلیمی گفت: این طرح به مدت 90 روز در قالب 13مرحله یک هفته‌ای، در جاده های استان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: 15 تیم ثابت و 13 تیم نظارتی و پشتیبان، در پنج محور مهم و برفگیر استان تا پانزدهم اسفندماه سال جاری، کار نظارت بر این محورها را بر عهده دارند.

سلیمی افزود: این طرح در محورهای ارتباطی یاسوج- بابامیدان، یاسوج - شیراز، یاسوج – اقلید، یاسوج - سمیرم و یاسوج- مارگون اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح نیروهای پلیس در این محورها مستقر می شوند و کار امداد رسانی، نظارت بر راهداری و تأمین امنیت ترافیکی و کنترل تخلفات را بر عهده خواهند داشت.