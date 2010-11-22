دانشگاه آزاد رتبه اول تعداد مقالات در خاورمیانه را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کریم زارع پیش از ظهر دوشنبه در همایش تحقیقات نوین در شیمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان گفت: این دانشگاه در مجلس سه لوح افتخار آفرین امضا شده دارد که در هیچ جای دنیا و هیچ دانشگاه ایرانی سابقه ندارد و قریب به اتفاق نمایندگان سه استان شمالی آن را امضا کرده اند.

وی اظهار داشت: در شیمی 47 رشته وجود دارد و باید با بسیج نیروها در تمام رشته ها موانع را برداریم و 127 رشته در علوم پایه موجود است.

وی خاطرنشان کرد: در دانشگاه آزاد در بعدهای مختلف یک انقلاب عظیم رخ داده است و با برداشتن موانع باید سهم دانشگاه آزاد را مشخص کنیم.

زارع گفت: باید لحظه ها را شکار و از موقعیتها استفاده کرد و نباید تنها به شیمی اکتفا کنید و باید از دیدگاههای دیگر هم به شیمی نگریست.

وی خاطرنشان کرد: 30 هزار میلیارد ریال برای دانشهای بنیادین اعتبار تخصیص یافته است و باید در این حوزه ها کار شود.



رضاعلی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان نیز در این همایش گفت: دانشگاه آزاد از زمان تاسیس تا کنون جایگاه مطلوبی را در داخل و خارج کسب کرده و یک افتخار بزرگ است که دانشگاه آزاد، بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است.

وی با اشاره به دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان گفت: باید بتوانیم سهم خود را در تاثیر گذاری این دانشگاه بجا بیاوریم و در فضاهای نامعلومی که هست به سهم خود در بالندگی این داشگاه دست یابیم.

وی عنوان کرد: همایش تحقیقات نوین در شیمی در سال آینده بصورت بین المللی با حضور سه دانشگاه از فرانسه برگزار می شود.

شایان ذکر است این همایش با پنج پنل تخصصی در رشته های شیمی معدنی، شیمی الی، نانو شیمی، شیمی فیزیک و فتیو شیمی در حال برگذاری است.