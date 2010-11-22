به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه واگذاری خدمات دفاتر پیشخوان دولت در جمع خبرنگاران به برنامه وزارت کار و امور اجتماعی برای واگذاری تصدی گریهای وزارتخانه متبوعش اشاره کرد و گفت: برنامه ما این است که حداکثر ظرفیتهای قابل واگذاری را به بخش خصوصی منتقل کنیم، ضمن اینکه اجرای این موضوع به مصلحت کشور است.

وزیر کار با تاکید بر پیگیری و نظارت وزارت کار و امو راجتماعی پس از واگذاری تصدیهای خود به بخش خصوصی برای حسن انجام کار، اظهار داشت: در این بخش برای واگذاری امور به مردم هیچ محدودیتی نداریم؛ مگر در مواردی که انجام واگذاری مغایرت قانونی داشته باشد.

شیخ الاسلامی با تاکید دوباره بر اینکه در اجرای طرح دورکاری به این معنی اعتقاد داریم که این طرح می تواند به سرعت، دقت و کاهش هزینه های مردم منجر شود، افزود: بخش مهمی از طرح دورکاری را می توان از طریق اینترنت دنبال کرد.

وی به موضوع رعایت حداقلها در مورد نیروهای دورکار اشاره کرد و گفت: اگر کارکنان بتوانند فعالیتهای محیط کار را با رعایت ضوابط و مقررات در منازل و مکانهای غیر اداری انجام دهند به افزایش بهره وری، کارآیی افراد و کاهش قیمت تمام شده منجر خواهد شد.

وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه سخنانش به اجرای طرح دولت برای دورکاری بخشی از نیروهای دستگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع کار جدید و نوعی در دستگاه‌های کشور محسوب می شود که به اصلاح نظام اداری و اجتماعی منجر خواهد شد.

وی به تلاش وزارت کار و امور اجتماعی برای انتقال 40 درصد از کل ظرفیت خود تا پایان سال جاری به استانها خبر داد و تصریح کرد: روشن کردن زوایای مختلف طرح دورکاری می تواند سوء ظن‌ها و بدگمانی ها را در این رابطه از بین ببرد و اگر مردم نسبت به مزایای این طرح آگاه شوند خود داوطلبانه به این طرح خواهند پیوست.

شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: هدف دولت از اجرای طرح دورکاری به هیچ وجه از بین بردن امنیت شغلی خانوارها نیست ولی کار در خانه با سلیقه افراد دنبال می شود.