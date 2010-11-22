دلیل رو آوردن القاعده به "بسته های انفجاری"/ هزینه کم با بازتاب گسترده امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان که به گفته برخی از مقامات ارشد خطرناک تر از هسته اصلی القاعده هستند، اعلام کرده حملات جدیدی را با استفاده از بسته های انفجاری آغاز می کند.

شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان همچنین تاکید کرده که حتی حملات نافرجام با استفاده از بسته های انفجاری پاسخ های امنیتی گسترده تری را به همراه دارد، این درحالیست که در این حملات نسبتا سرمایه گذاری ناچیزی صورت گرفته است.

این درحالیست که بسیاری از افراد بر این باورند که بسته های انفجاری نشان دهنده شکافی عمیق در عملکرد شاخه القاعده در یمن با هسته اصلی این گروه است که در پی حملات پر سر و صدا و خبر ساز است.

در همین حال مجله انگلیسی "اینسپایر" در آخرین نسخه خود نوشت: بنا بر ادعای القاعده حملات نافرجام ماه گذشته توسط بسته های انفجاری تنها 4 هزار و 200 دلار هزینه در بر داشت که بسیار مقرون به صرفه است.

گفتنی است القاعده شاخه شبه جزیره عربستان مسئولیت ارسال بسته های مشکوک از یمن را که حاوی مواد مشکوک انفجاری بوده اند، به عهده گرفته است. پس از کشف این بسته ها در روز هشتم آبان رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که یک خطر تروریستی جدی علیه کشور خنثی شده است.