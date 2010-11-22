  1. استانها
  2. ایلام
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

10 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی ایلام قرار دارند

10 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی ایلام قرار دارند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان ایلام گفت: درحال حاضر بیش از 10 هزار معلول در این استان تحت پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق رستمی ظهر دوشنبه در آستانه روز جهانی معلولان گفت: اینک بیش از 10هزار معلول در این استان تحت پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند.

صادق رستمی افزود : این افراد از خدمات مختلف فرهنگی، آموزشی، تحصیلی، درمانی، اشتغال و مسکن این سازمان برخوردار هستند. 

وی به برنامه های گرامیداشت این روز در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا مراسم بزرگداشتی به منظور تجلیل از معلولان موفق با مشارکت آموزش و پرورش استثنایی در تالار فرهنگیان مرکز استان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: همچنین زنگ 'مهرورزی' در مدرسه باغچه بان مرکز استان و به طور همزمان در مدارس سراسر استان نواخته می شود.
 

کد مطلب 1196384

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها