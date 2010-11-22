10 هزار معلول تحت پوشش بهزیستی ایلام قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، صادق رستمی ظهر دوشنبه در آستانه روز جهانی معلولان گفت: اینک بیش از 10هزار معلول در این استان تحت پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند.

صادق رستمی افزود : این افراد از خدمات مختلف فرهنگی، آموزشی، تحصیلی، درمانی، اشتغال و مسکن این سازمان برخوردار هستند.

وی به برنامه های گرامیداشت این روز در استان اشاره کرد و گفت: در این راستا مراسم بزرگداشتی به منظور تجلیل از معلولان موفق با مشارکت آموزش و پرورش استثنایی در تالار فرهنگیان مرکز استان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: همچنین زنگ 'مهرورزی' در مدرسه باغچه بان مرکز استان و به طور همزمان در مدارس سراسر استان نواخته می شود.

