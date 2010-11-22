به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات اشگیت، به رغم گزارشهایی که همواره از افزایش اسلام هراسی و شایع شدن آن در جامعه معاصر خبر می دهد تا کنون فقدان منابع متنی یکی از چالشهای شناخت و بررسی این پدیده و یا تجلیات و تبعات آن در دنیای امروز بوده است.

کریس آلن این کتاب را با بررسی راه های تعریف و درک اسلام هراسی آغاز کرده و تکامل تاریخی آن را تا امروز دنبال کرده و در این روند به بررسی تأثیرات رخدادهای اخیر و تبعات آن به ویژه یازدهم سپتامبر پرداخته است.

دراین کتاب مجموعه ای از تحقیقات موضوعی به بررسی نقش رسانه، موضعگیری معاصر مسلمانان سراسر جهان، درنظر گیری اسلام هراسی بعنوان یک تسلسل تاریخی ضد اسلامی یا درنظرگیری آن بعنوان یک مفهوم کاملا مدرن ارائه شده است.

نویسنده در این کتاب اسلام هراسی را از چشم انداز محلی، منطقه ای و جهانی بررسی کرده و میزان اسلام هراسی و ابعاد و تبعات این پدیده که نیازمند تحقیقات بیشتری در جهان امروز است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بسیاری از منتقدان و تحلیلگران این کتاب را از نظر اجتماعی و آکادمیک حائز اهمیت توصیف کرده اند.

کریستوفر آلن نویسنده این کتاب محقق مؤسسه مطالعات اجتماعی کاربردی دانشگاه بیرمنگهام در بریتانیا است.