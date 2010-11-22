1.3 میلیارد لیتر سهمیه بنزین به کارتها واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای مهر ماه امسال با توجه به تعویق زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ مقرر شده است که سهمیه بنزین خودروهای شخصی به صورت ماهانه به کارت هوشمند سوخت آنها واریز شود.



بر این اساس در دو ماه نخست فصل پاییز 60 لیتر بنزین با قیمت یارانه ای 100 تومان به کارتهای هوشمند خودروهای شخصی واریز شد و برای آذر ماه سالجاری هم بدون هیچ گونه تغییری این سهمیه در کارتهای سوخت شارژ ساعت 24 شب گذشته سی ام آبان ماه در کارتهای سوخت شارژ شده است.

پیگیریهای مهر نشان می دهد در مجموع بیش از یک میلیارد و 320 میلیون لیتر بنزین یارانه ای در قالب سهمیه سومین ماه فصل پاییز به کارتهای هوشمند سوخت خودروها واریز شده است.

با حفظ سهمیه بنزین یارانه ای خودروها توسط دولت در آذر ماه سالجاری و احتساب تولید روزانه 45 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاههای نفت داخلی ، امکان تامین این سهمیه ها بدون نیاز به واردات و یا تولیدات واحدهای پتروشیمی وجود دارد.

از سوی دیگر همزمان با کاهش سهمیه بنزین خودروها از ابتدای سالجاری متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی هم در سطح کشور از روندی کاهشی برخوردار بوده است.

به طوری که در هشت ماه نخست سالجاری به طور متوسط روزانه 63.2 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 3.1 میلیون لیتر کاهش یافته است.

سهمیه ماهانه بنزین یارانه ای 25 نوع خودرو شخصی، عمومی و خدماتی در آذر ماه سالجاری به شرح ذیل است:

جدول سهمیه بنزین 25 نوع خودرو نوع خودرو ماهانه روزانه سواری بنزینی 60 لیتر 2 لیتر سواری دو گانه ‌سوز 60 لیتر 2 لیتر موتورسیکلت 25 لیتر 0.83 لیتر تاکسی بنزینی 500 لیتر 16.67 لیتر تاکسی دو گانه سوز 200 لیتر 6.67 لیتر تاکسی ال پی جی سوز 200 لیتر 6.67 لیتر آژانس بنزینی ‌300 لیتر 10 لیتر آژانس ال پی جی سوز 200 لیتر 6.67 لیتر مسافربر شخصی بنزینی 300 لیتر 10 لیتر مسافربر شخصی دوگانه سوز 200 لیتر 6.67 لیتر مسافربر شخصی ال.پی.جی 200 لیتر 6.67 لیتر خطی بین شهری بنزینی 750 لیتر 25.00 لیتر خطی بین شهری دوگانه‌ سوز 500 لیتر ‌16.67 لیتر خطی بین شهری ال پی جی 500 لیتر ‌16.67 لیتر آموزشگاه رانندگی بنزینی 300 لیتر 10.00 لیتر آموزشگاه رانندگی 2گانه سوز 200 لیتر 6.67 لیتر وانت نوع یک بنزینی 200 لیتر 6.67 لیتر وانت نوع یک دوگانه‌سوز 100 لیتر 3.33 لیتر وانت نوع دو بنزینی 400 لیتر 13.33 لیتر وانت نوع دو دوگانه‌سوز 200 لیتر 6.67 لیتر کامیون و کامیونت بنزینی، 400 لیتر 13.33 لیتر کامیون و کامیونت 2گانه سوز 200 لیتر 6.67 لیتر دستگاه‌های عمومی بنزینی 100 لیتر 3.33 لیتر دستگاه‌ةای عمومی 2گانه‌سوز 100 لیتر 3.33 لیتر آمبولانس بنزینی 750 لیتر 25 لیتر



در حال حاضر بیش از 17 میلیون کارت هوشمند سوخت شامل 10 میلیون و 194 هزار کارت خودرو و 6 میلیون و 725 هزار و 254 کارت هوشمند موتور سیکلت در سطح کشور فعال است.



از ابتدای سالجاری هر لیتر بنزین یارانه ای 100 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه ای 400 تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر 550 تومان در جایگاههای سوخت عرضه می شود.

در همین حال محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت روز گذشته با اشاره به اینکه اختصاص سهمیه بنزین آذر منافاتی با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ندارد، گفته بود: احتمال اعمال تغییراتی در قیمت بنزین در آذر ماه سالجاری وجود دارد.