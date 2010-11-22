نگاههای بنیادی در حوزه کودک باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدمهدی محمودی ادیب پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه حراست کانون گلستان افزود: امروز دشمنان نظام، مسیر کودک و نوجوان را برای ضربه زدن به نظام برگزیده اند.

به گفته وی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان زیر بنایی ترین جایگاه آموزشی تربیتی برای نسل نو کشور، نقش مهمی را در توقیت نگاههای بنیادی به حوزه کودک می تواند ایفا کند.

مدیر کل حراست استان گلستان نیز در این مراسم نسبت به هدف قرار گرفتن فرزندان انقلاب از سوی استکبار جهانی تاکید کرد.

علی پارسا افزود: یکی از شاخص ترین وظایف حراست اعتلا، حفظ و صیانت از فرزندان این مرز و بوم است.

وی همچنین با اشاره به رسالت و شرح وظایف حراست، خواستار تحقق نیت خدایی و توجه به مبانی انسانی و ارزشی در عملکرد این حوزه شد.

مدیرکل حراست استان گلستان تاکید کرد: حفاظت IT، حفاظت اسناد، حفاظت فیزیکی و پرسنلی چهار شرح وظیفه مشخص و بارز نیروی حراست در دستگاههاست که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خاطر مخاطبان خاص خود از ظرافت و دقت بیشتری در این زمینه نیازمند است.



مدیرکانون پرورش فکری کودکان نوجوانان استان گلستان نیز در این مراسم بر تحقق نگاه فرهنگی در حراست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تاکید کرد.

حسین سمیعی افزود: ایجاد فضای دوستی و مودت و داشتن نگاه انسانی، ارزشی و دینی به کارشناس، مربی و کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری لازم و ضروری است.

در ادامه این نشست بر اساس احکام صادره از سوی مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری کشور از زحمات "حسین سمیعی" تقدیر و " سید حسن حسینی " به عنوان مسئول حراست کانون گلستان معرفی شد.

"سید حسن حسینی" دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی است و سابقه خدمت در دستگاههای فرهنگی را دارد.