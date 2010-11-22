به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه اول آذرماه نشست رسانه‌ای نهمین جشنواره سراسری شاعران جوان ایران "شب‌های شهریور" با حضور محمدعلی بهمنی دبیر این دوره و محمد آقازاده مشاور رسانه‌ای معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در محل این معاونت برگزار شد.

در این نشست بهمنی با اشاره به اینکه دبیر نخستین دوره از این جشنواره برعهده علیرضا قزوه بوده است بیان کرد: در دوره‌های گذشته عبدالجبار کاکایی مسئولیت دبیری این جشنواره را پس از قزوه برعهده داشت و پس از یک سال تاخیر در برپایی، 11 آذرماه امسال اختتامیه نهمین جشنواره "شب‌های شهریور" برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر داوری آثار به پایان رسیده و در جلسه‌ای که امروز عصر با داوران خواهیم داشت برگزیدگان به دبیرخانه معرفی می‌شوند. امسال 2090 اثر به دبیرخانه رسید. 60 درصد شرکت‌کنندگان از آقایان، 28 درصد از تهران، 1 درصد از خارج از کشور، 79.5 درصد آثار در بخش آزاد، 20.5 درصد آثار در بخش ویژه دفاع مقدس و 45 درصد آثار در بخش شعر نو بودند.

بهمنی با اشاره به اضافه شدن بخش ترانه درباره اهداف جشنواره توضیح داد: هر جشنواره‌ای در نظر دارد در موضوع خود به تعالی برسد و جشنواره "شب‌های شهریور" هم از این قاعده مستثنی نیست. تا امسال که شعرهای کلاسیک و نو مورد داوری قرار می‌گرفت هدف ارتقای سطح کمی و کیفی شعرهای شاعران جوان در این دو حوزه بود و از امسال هم که بخش ترانه به جشنواره اضافه شده است.

وی افزود: این جشنواره به غیر از سال گذشته که بین دوره هشتم و نهم آن فاصله افتاد، هر سال برگزار شده است و تعداد آثار رسیده به دبیرخانه نشان داد که شاعران جوان با وجود یک سال وقفه همچنان پیگیر موضوع و علاقمند به حضور بوده‌اند و داوران نیز معتقد بودند آثار رسیده از کیفیت قابل قبولی برخوردار است.

این شاعر با اشاره به اینکه به اعتقاد وی شاعر هرگز پیر نمی‌شود درباره شرایط سنی شرکت‌کنندگان در این رقابت ادبی توضیح داد: این جشنواره ویژه شاعران 15 تا 30 سال برگزار می‌شود. این شرایطی است که بر اساس آن جشنواره پایه‌ریزی شده و دست من هم نبوده است.

دبیر نهمین "شب‌های شهریور" در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر وجود جشنواره‌های موازی در زمینه شعر جوان و گاه برگزیده شدن یک شاعر حتی با آثار مشابه در این رقابت‌ها عنوان کرد: اگر پس از برپایی جشنواره "شب‌های شهریور" جشنواره‌های دیگری درباره شعر جوان راه‌اندازی شده باشد اتفاق خوبی است چراکه نشان می‌دهد "شب‌های شهریور" در توجه به این مقوله موثر بوده است.

وی اضافه کرد: ولی درباره مساله حضور شاعران با آثار تکراری ما هم با شما هم عقیده‌ایم و ایرادی است که باید برطرف شود. باید در فراخوان‌ها ذکر شود آثاری در گردونه رقابت پذیرفته می‌شوند که پیش از این در دیگر جشنواره‌ها شرکت نکرده‌اند. برخی دوستان ادبی دوست دارند خودشان را در رقابت‌های مختلف ارزیابی کنند که تا جایی این کار خوب است و باعث آگاهی می‌شود ولی از جایی به بعد تبدیل به عادت شده و تاثیر مثبتی هم ندارد.

محمد آقازاده نیز در این باره گفت: مقابله و پیشگیری از این موضوع می‌تواند با کمک رسانه‌ها باشد که با نقد جوایز ادبی و روند برپایی و اهدای جوایز و داوری بتوانند درباره این موضوعات روشنگری کنند.

بهمنی در بخش دیگر نشست در جواب مهر مبنی بر دلیل تاخیر یک ساله برگزاری جشنواره و تغییر دبیر آن پس از چند دوره عنوان کرد: این یک مساله درون سازمانی بوده و من درباره دلایل آن خبری ندارم ولی مهم این بود که پیگیری برای برپایی دوباره جشنواره انجام شد و من هم وقتی با آقای کاکایی صحبت کردم او به من گفت پیگیری جشنواره از خواسته‌های من است.

آقازاده نیز فضای عمومی کشور در سال گذشته و تلاش برای عمق بخشیدن به جشنواره و بازنگری در ساختارهای کلی را از جمله دلایل وقفه یک ساله در برپایی "شب‌های شهریور" دانست.

بهمنی همچنین به خبرنگار مهر گفت: ما سعی می‌کنیم بار دیگر جشنواره را در شهریور ماه برگزار کنیم و اگر امسال آذرماه برگزار می‌شود دلیلش این است که ما بین برگزار نکردن جشنواره و برپایی آن در آذرماه، گزینه دوم را انتخاب کردیم ولی از سال دیگر "شب‌های شهریور" به خاستگاه زمانی خود بازمی گردد و امسال هم به حرمت بنیانگذاران جشنواره نام آن را تغییر ندادیم.

وی در پایان خبر داد: 3 ترانه برتر انتخاب شده که بر روی آنها موسیقی ساخته شود و تلاش می‌کنیم دست‌کم یکی از آنها برای مراسم اختتامیه آماده شود همچنین کتاب آثار برتر هم در اختتامیه توزیع خواهد شد.